Изменения в политике санкций Европейского Союза

Газета "Коммерсантъ" в комментарии программного директора Российского совета по международным делам (РСМД) и программного директора клуба "Валдай" Ивана Тимофеева под заголовком "Санкциям Евросоюза поменяли куратора" сообщает, что ноябрь 2019 года отметился важными аппаратными изменениями политики санкций Европейского Союза. Значительная часть функций переходит от верховного представителя ЕС по иностранным делам и безопасности к генеральному директору по финансовой стабильности, финансовым услугам и союзу рынков капитала (FISMA). Иными словами, санкции забираются у дипломатов и передаются финансовым властям.

Программный директор Российского совета по международным делам (РСМД), программный директор клуба "Валдай" Иван Тимофеев (с) "Коммерсантъ"

Соответствующее решение принято председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Курировать санкции теперь будет Валдис Домбровскис - гендиректор FISMA и по совместительству вице-председатель Европейской комиссии. Под его руководство передается Unit FPI.5 - структурное подразделение, ранее входившее в состав Службы внешнеполитических инструментов (FPI). У подобной перестановки две цели. Первая - повышение эффективности санкций ЕС, в том числе с помощью финансовых инструментов. Вторая - обеспечение экономического суверенитета ЕС в свете экстерриториальных санкций третьих стран.

Европейский союз давно превратился в значимого инициатора санкций. Однако эффективность аппарата принуждения к их соблюдению несопоставима с американскими аналогами.

Американцам удалось выстроить мощную санкционную бюрократию, распределенную между Минфином, Госдепом, Минторгом и другими ведомствами. Санкционное право США международный бизнес штудирует как "Отче наш", опасаясь штрафов или попадания в "черные списки".

Совсем по-иному дело обстоит в ЕС. Санкционный аппарат отличается от страны к стране, а возможности евро, пусть и значительно более скромные в сравнении с долларом, не конвертируются в политическое влияние. Передача санкций от дипломатов к финансистам, по всей видимости, направлена на решение проблемы. Политика санкций ЕС получит более серьезное технократическое наполнение и увязку с существующими финансовыми инструментами. На их базе будет проще унифицировать применение отдельных ограничений. Таким образом, механизм санкций ЕС станет ближе к американской системе, где роль Минфина в применении ограничений является ключевой.

Впрочем, за дипломатами остается важная функция. Решение о санкциях применяется Советом ЕС. И здесь роль Верховного представителя ЕС по иностранным делам и его подчиненных в формировании повестки дня останется критически важной. В политических вопросах финансисты дипломатов заменить не смогут. А вот в деле укрепления финансового суверенитета ЕС их вклад может быть крайне весомым.

Холодным душем для ЕС стал односторонний выход США из иранской ядерной сделки. Робкие шаги по выстраиванию альтернативных инструментов вроде INSTEX не работают. Попытки Брюсселя защитить свой бизнес от вторичных санкций США провалились. Европейский бизнес массово ушел из Ирана. Их вдохновил негативный опыт 40 компаний из ЕС, которые за последние десять лет, по оценкам Российского совета по международным делам, заплатили американцам более $4,6 млрд. штрафов за нарушение режимов санкций США. В этом году в числе штрафников оказался Unicredit Bank, заплативший Минфину США $611 млн.

По всей видимости, в Брюсселе осознали, что одной политической риторики мало. Требуются конкретные финансовые механизмы, которые позволяли бы европейским компаниям жить по законам ЕС, а не третьих стран.

Соблазном для Брюсселя может быть также возможность нарастить свои политические возможности за счет использования финансовых ограничений. "Мягкая сила" ЕС помогает не всегда, а для самостоятельного использования военной силы Союз пока не дорос. Санкции - подходящий инструмент для текущих возможностей. Остается повысить их эффективность. Чем и должны будут заняться сотрудники Unit FPI.5 в своем новом качестве.