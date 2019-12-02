Американский журнал National Interest восхитился смертоносным оружием из РФ. Журналисты оценили СВДК — снайперскую винтовку Драгунова крупнокалиберную. НАТО не имеет подобного вооружения. Винтовка способна пробить броню на расстоянии до 600 м. Она выпускает пули в 254 г со стальным сердечником со скоростью 770 м/с.

Американский журнал National Interest восхитился смертоносным оружием из РФ. Журналисты оценили СВДК — снайперскую винтовку Драгунова крупнокалиберную. НАТО не имеет подобного вооружения. Винтовка способна пробить броню на расстоянии до 600 м. Она выпускает пули в 254 г со стальным сердечником со скоростью 770 м/с.