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Интерфакс-АВН

Системы С-300 начинают боевое дежурство на российской базе в Таджикистане

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Военнослужащий возле зенитно-ракетн системы С-300ПС
Военнослужащий возле зенитно-ракетн системы С-300ПС.
Источник изображения: © РИА Новости, Павел Лисицын

Москва. 1 декабря. ИНТЕРФАКС - Зенитные ракетные системы С-300ПС 1 декабря заступят на боевое дежурство на российской военной базе в Таджикистане.

Как сообщили ранее в Минобороны РФ, Дивизионный комплект зенитно-ракетных систем С-300ПС поступил на вооружение 201-й российской военной базы в октябре. На территорию республики технику доставили железнодорожным транспортом с арсенала хранения Центрального военного округа, дислоцированного в Поволжье.

По данным Минобороны РФ, основной задачей дивизиона станет прикрытие объектов 201-й военной базы от средств воздушно-космического нападения и противовоздушная оборона Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности.

В состав дивизиона вошли около 30 единиц техники, включающие командный пункт, пусковые установки, радиолокатор подсветки и наведения, а также машины обеспечения.

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Страны
Россия
Таджикистан
Продукция
С-300
С-300П
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Минoбороны РФ
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