Системы С-300 начинают боевое дежурство на российской базе в Таджикистане

Москва. 1 декабря. ИНТЕРФАКС - Зенитные ракетные системы С-300ПС 1 декабря заступят на боевое дежурство на российской военной базе в Таджикистане.

Как сообщили ранее в Минобороны РФ, Дивизионный комплект зенитно-ракетных систем С-300ПС поступил на вооружение 201-й российской военной базы в октябре. На территорию республики технику доставили железнодорожным транспортом с арсенала хранения Центрального военного округа, дислоцированного в Поволжье.

По данным Минобороны РФ, основной задачей дивизиона станет прикрытие объектов 201-й военной базы от средств воздушно-космического нападения и противовоздушная оборона Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности.

В состав дивизиона вошли около 30 единиц техники, включающие командный пункт, пусковые установки, радиолокатор подсветки и наведения, а также машины обеспечения.