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Военно-промышленный курьер

Армия Незалежной лишилась самого украинского звания

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Источник изображения: vpk-news.ru

Украинец-прапорщик – это знаменитый фольклорный персонаж

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о введении новых воинских званий в рядах вооруженных сил страны. Отменяются воинские звания прапорщик, старший прапорщик (мичман, старший мичман) и вводятся новые звания: рекрут, солдат, старший солдат, младший сержант, сержант, старший сержант, первый сержант, штаб-сержант, мастер-сержант, старший мастер-сержант, главный мастер-сержант.

Во всех этих эрзацнатовских нововведениях искренне жаль исчезновения прапорщиков. Любопытная история у этого звания.

Когда-то прапорщиков в России некоторое время именовали фендриками (от немецкого — знаменщик) Это был самый младший офицерский чин - XIV класса. Затем этот чин вновь переименовали в прапорщика (прапор – знамя на старославянском). Заменить термин фендрик заменили, а вот в неофициальном военном фольклоре он остался. Вне строя заслуженный офицер мог спросить своего молодого коллегу: "ну, фендрик. Как служба". Долго еще молодых офицеров звали фендриками. А во второй половине девятнадцатого века прапорщики вдруг стали… самыми образованными людьми в армии, как не странно это слышать нашим современникам. По крайней мере, часть из них. Дело в том, что в царствование предпоследнего русского императора – Александра Третьего решено было выпускать из военных училищ молодых офицеров в звании подпоручиков. А в армии мирного времени звание прапорщика стало лишним. Появились прапорщики запаса – из лиц со средним и высшим образованием. Они должны были прослужить определенное время вольноопределяющимися, а затем сдать экзамен на звание прапорщика запаса. Нужно было создать кадры комсостава запаса, на случай войны и мобилизации.

В советское время и после военного училища, и после ВУЗа с военной кафедрой присваивали звание лейтенант. А в конце девятнадцатого – начале двадцатого века из училища выпускался подпоручик, а выпускник университета, послуживший вольноопределяющимся и сдавший экзамен, становился прапорщиком запаса. Кроме того, звание зауряд-прапорщик присваивалось лучшим унтер-офицерам, допущенным в военное время на должность младшего офицера.

Во время русско-японской войны выяснилось, что прапорщики из унтер-офицеров обычно воюют гораздо лучше, чем призванные из запаса образованные коллеги. "Университетские" не стремились добиться чего-то во временной для них армейской службе, и при этом еще часто придерживались враждебных правительству революционных взглядов. Кроме прапорщиков сухопутных, существовало еще и очень хитрое звание "прапорщик по адмиралтейству". Его присваивали призванным во время войны гражданским капитанам кораблей, штурманам, механикам. Звание должно было показать, что матросу такой прапорщик - начальник, но благородному сословию кадровых морских офицеров не ровня.

Советская власть ликвидировала это звание, вместе со всеми прочими. В вооруженных силах СССР возрождены были звания прапорщика и мичмана с 1 января 1972 года. Прапорщики и мичманы представляют собой отдельную категорию военнослужащих. По своему служебному положению, обязанностям и правам они занимают место, близкое к младшим офицерам, являются их ближайшими помощниками и начальниками для солдат (матросов) и сержантов (старшин) одной с ними части. С 1981 года введено было также звание старший прапорщик. Прапорщик с тех пор сделался настоящим  армейским фольклорным героем, преимущественно украинского происхождения. Обычно  они занимали  должность старшины роты и стали в войсках ассоциироваться, прежде всего, с хозяйственной, скажем так, предприимчивостью. Сколько же баек, былей и небылиц рассказывали про прапорщиков, говорящих обычно с украинским акцентом и очень любящих сало, рассказывали в войсках многими десятилетиями. Даже распад Союза не разрушил эту традицию.

И вот теперь незалежного "рекрута" уже не поучит армейскому уму-разуму прапорщик Наливайко. А еще через сколько-то лет украинцы и анекдоты про прапорщиков понимать перестанут. Порвется еще одна объединяющая нас культурная традиция…

Максим Купинов

Газета "Военно-промышленный курьер",

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