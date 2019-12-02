В Сети появились новые фото 120-мм самоходного орудия "Магнолия"

Источник изображения: topwar.ru

В Сети опять появились фотографии новейшего российского 120-мм самоходного орудия "Магнолия". Артиллерийское орудие вновь было сфотографировано загруженным на платформу для перевозки. Предположительно, САО зафиксировали во время перевозки между этапами проходящих испытаний.

Первое фото самоходной артиллерийской установки, созданной на базе двухзвенного гусеничного транспортера ДТ-10МП появилось в сети в начале мая этого года. Тогда было предположено, что это снимок опытного образца 120-мм самоходного орудия "Магнолия", создаваемого для оснащения арктических частей.

Впервые характеристики новейшего российского двухзвенного самоходного артиллерийского орудия были раскрыты на международном форуме "Армия-2019". Как пояснили специалисты УВЗ, самоходное артиллерийское орудие разработано АО ЦНИИ "Буревестник" (Нижний Новгород, входит в состав АО "НПК "Уралвагонзавод").

САО размещено на шасси гусеничного бронированного транспортера ДТ-10ПМ семейства "Витязь". На заднем корпусе "Магнолии" установлено боевое отделение – с 120-мм орудием 2А80, сочетающим в себе боевые качества пушки, гаубицы и миномета. Конструкция башни обеспечивает круговую горизонтальную наводку и подъем ствола от -5° до +80°. Орудие стреляет осколочно-фугасными снарядами на дальность до 8,5 км, управляемыми снарядами – на 10 км, осколочно-фугасными минами – на 7 км. Скорострельность орудия – 10 выстрелов в минуту, боекомплект состоит из 80 снарядов.

Экипаж" САО "Магнолия" составляет четыре человека. Двухзвенный гусеничный транспортер ДТ-10ПМ имеет вес 23,5 тонны, но способен развивать скорость до 44 км/час, на плаву – до 5 км/час.

Основное предназначение - огневое поражения бронетехники, живой силы и фортификационных сооружений.

Предполагается, что самоходное орудие будет поступать на вооружение артиллерийских подразделений, дислоцирующихся в труднодоступных районах, заболоченных местностях, на Крайнем Севере.