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Интерфакс-АВН

Индия провела успешное испытание баллистической ракеты среднего радиуса действия, способной нести ядерный боезаряд

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Ракета Agni-III
Индийская баллистическая ракета Agni-III.
Источник изображения: www.ndtv.com

Дели. 30 ноября. ИНТЕРФАКС - Стратегические силы Индии в субботу провели успешное испытание баллистической ракеты среднего радиуса действия наземного базирования Agni III, способной нести ядерную головную часть, сообщили представители командования.

Пуск ракеты с дальностью 3 тыс. км был осуществлен с мобильной установки на полигоне на индийском острове Абдул Калам в Бенгальском заливе.

Это был первый пуск ракеты данного типа, осуществленный в темное время суток.

Состоящая с 2011 года на вооружении армии Индии ракета Agni-III является твердотопливной и состоит из двух ступеней. Ее длина достигает 17 метров, диаметр - 2 метра, а стартовая масса составляет 50 тонн. Она может нести боеголовку в ядерном и обычном оснащении весом до 1,5 тонн. Круговое вероятное отклонение - показатель точности попадания боевой части ракеты - составляет около 40 метров, что является одним из самых высоких показателей для ракет данного типа в мире.

Помимо Agni-III Индия также располагает баллистическими ракетами Agni-I с дальностью 750 км, Agni-II с дальностью 2 тыс. км, Agni-IV с дальностью 4 тыс. км и Agni-V с дальностью 5 тыс. км. Все они способны нести ядерную боеголовку.

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Страны
Индия
Продукция
Agni БР
Проекты
Ядерный щит
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