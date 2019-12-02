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Момент попадания советской "Осы" в американский "Апач" попал на видео

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Момент уничтожения советской зенитной ракетной системой (ЗРС) "Оса" (SA-8 Gecko по классификации НАТО) американского ударного вертолета AH-64 Apache ("Апач") попал на видео. Соответствующий ролик доступен в Twitter-аккаунте пользователя LastDef.

В подписи к видео сообщается, что в результате атаки, согласно официальным данным, погибли два саудовских пилота.

Ранее LastDef писал, что, согласно неофициальным данным, в ходе инцидента, произошедшего в ноябре на Аравийском полуострове, принадлежащая йеменским хуситам ЗРС подбила вертолет саудитов.

В августе на полигоне Юма в Аризоне Сухопутные войска США использовали универсальную ракету Spike Non-Line-of-Sight (NLOS) производства израильской компании Rafael для уничтожения мишени-имитатора в виде российского самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) "Панцирь-С1" наземного базирования.

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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Йемен
Россия
Саудовская Аравия
США
Продукция
96К6 Панцирь-С1
AH-64
Spike NLOS
Компании
Rafael
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