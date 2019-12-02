"Кинжал" в Арктике: Россия испытала гиперзвуковую ракету

Россия испытала гиперзвуковую ракету "Кинжал" в Арктике

Россия провела в Арктике пуск гиперзвуковой ракеты "Кинжал", которая является авиационным вариантом комплекса "Искандер". Испытания проходили на военном полигоне под условным названием "Пембой" в Республике Коми, в 60 км к северо-востоку от Воркуты. Скорость ракеты достигла 10 Махов.

Министерство обороны провело в Арктике испытательный пуск гиперзвуковой ракеты "Кинжал", которая является авиационным вариантом комплекса "Искандер" - об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в российском оборонно-промышленном комплексе.

Испытания были проведены еще в середине ноября на военном полигоне под условным названием "Пембой" (бывший поселок Хальмеръю, ныне нежилой) в Республике Коми, в 60 км к северо-востоку от Воркуты.

Известно, что самолет-носитель МиГ-31К базируется на аэродроме Дальней авиации ВВС России "Оленегорск" на Кольском полуострове. Скорость ракеты "Кинжал" достигла 10 Махов.

Весной прошлого года в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин впервые рассказал о новейших видах стратегического оружия, разработанного в России. В частности, он представил гиперзвуковые комплексы "Кинжал", "Авангард" и "Буревестник". Кроме того, глава государства рассказал о новейших разработках боевого лазера "Пересвет", подводном беспилотнике с ядерной силовой установкой "Посейдон" и о межконтинентальной баллистической ракете "Сармат".

По словам Путина, "Пересвет" и "Кинжал" во время опытно-боевого дежурства подтвердили свои уникальные характеристики. Вместе с тем президент сравнил с запуском первого искусственного спутника Земли испытания ракет комплекса "Авангард", назвав их создание высокотехнологичным прорывом.

Позднее в интервью телеканалам RT Arabic, Sky News и Al Arabiya глава России сообщил, что Москва намерена разработать ударные комплексы, перед которыми будут уязвимы все системы противоракетной обороны.

В августе нынешнего года комплекс "Кинжал" впервые показали широкой публике на Армейских международных играх в рамках авиашоу "Авиадартс", в котором приняли участие истребители МиГ-31К, оснащенные "Кинжалами".

Истребители пролетели над полигоном "Дубровичи" под Рязанью. В ходе шоу штурмовики и бомбардировщики били авиабомбами по батарее ЗРК условного противника и прикрывали два МиГ-31К с "Кинжалами". Всего на полигоне было установлено порядка 60 целей 12 типов, которые были успешно поражены.

"Самолеты МиГ-31К с гиперзвуковым авиационным комплексом "Кинжал" и авиационные комплексы пятого поколения Су-57 обеспечили прикрытие действий штурмовой и бомбардировочной авиации в ходе розыгрыша тактического эпизода "Авиамикс", открывающего финальную часть соревнований", - рассказали в пресс-центре игр.

Гиперзвуковая высокоточная ракета "Кинжал" может развивать скорость более 12 тыс. км/ч и способна поражать объекты в радиусе почти 2 тыс. км. Изделие может преодолевать все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя при этом ядерные и обычные заряды.

При этом тогдашний советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что российская сторона украла у США технологии, в том числе и для создания гиперзвукового оружия. По его мнению, Россия взяла идеи у США и создала новые виды гиперзвуковых летательных аппаратов и гиперзвуковых крылатых ракет.

Позднее Путин заявил, что предлагал американскому коллеге Дональду Трампу приобрести новейшие российские вооружения, в том числе гиперзвуковое оружие. По его словам, на июньском саммите G20 ставился вопрос, как учитывать в общих договоренностях современное российское оружие, если у других стран его нет.

"Я Дональду сказал: хочешь, мы тебе продадим? Вот и таким образом сразу все уравновесим.

Они, правда, говорили, что они сами скоро произведут, ну, наверное, скоро произведут. Но зачем деньги тратить, когда мы уже потратили, можем с них что-то получить, не в ущерб нашей безопасности, но с целью создания ситуации равновесия", - поделился Путин в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме.

Но американская сторона заявила, что не будет рассматривать возможность приобретения у Москвы гиперзвуковых ракет.

"У Соединенных Штатов не много причин рассматривать возможность приобретения продвинутой ракетной технологии у России. США обладают крупным относительным преимуществом над Россией в сфере безопасной разработки, испытания и применения ракетной технологии", - приводили СМИ слова высокопоставленного сотрудника администрации президента США.

Рафаэль Фахрутдинов