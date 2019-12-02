Черноморский флот пополнился 150-тонным плавкраном проекта 02690

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Черноморский флот получил второй 150-тонный плавучий кран проекта 02690, флаг судов вспомогательного флота ВМФ РФ был поднят в начале третьей декады ноября 2019 года. Об этом сообщает Mil.Press FlotProm.

Издание пишет, что плавучий кран проекта 02690 был построен в Санкт-Петербурге судостроительной фирмой "Алмаз", передан представителям Черноморского флота 12 ноября, после чего совершил межфлотский переход в Черное море.

Это уже второй плавкран данного проекта, поступивший на ЧФ. Он доработан с учетом замечаний, поступивших в ходе эксплуатации первого. На нем переделали часть систем и механизмов с учетом климата. В частности улучшены эргономика и системы безопасности. Из-за санкций конструкторы и судостроители заменили часть оборудования на российское, что потребовало доработки ряда систем и корректировки чертежей.

Проект самоходных плавкранов (СПК) разработан в КБ "Спецсудопроект". Судно способно выполнять различные виды работ, в том числе загружать оружие, устанавливать и снимать рейдовое оборудование, выполнять обтяжку цепей крепления плавучих причалов, перевозить грузы.

Всего в Санкт-Петербурге с 2014 года и по настоящее время построено 11 плавучих кранов проекта 02690. Всего российский флот заказал строительство 14 кранов для всех флотов ВМФ РФ.

Полное водоизмещение СПК проекта 02690 составляет 2 тыс. тонн, его длина – 50 м, ширина – 22 м. Дальность плавания – 3,5 тыс. миль, автономность – 10 суток. Экипаж – 22 человека. Грузоподъемность – до 150 тонн.