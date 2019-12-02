Российские военные корабли начнут регулярно проводить кругосветные походы

Москва. 30 ноября. ИНТЕРФАКС - Отряды российских военных кораблей будут регулярно проводить кругосветные походы, заявил главнокомандующий ВМФ России адмирала Николай Евменов.

"Анализ первого в новейшей истории ВМФ России кругосветного похода отряда боевых кораблей Северного флота во главе с фрегатом "Адмирал Горшков", который состоялся в 2019 году, позволил принять решение о внедрении в практику выполнения регулярных кругосветных походов отрядов кораблей флотов ВМФ", - сказал Евменов на заседании Военного совета ВМФ России.

Он отметил, что такие походы дают отличный опыт плавания в различных широтах и эффективны по всем показателям.

Его слова привел официальный представитель ВМФ Игорь Дыгало.

Заседание прошло в Санкт-Петербурге в здании Главного Адмиралтейства, на нем были подведены итоги боевой учебы и подготовки сил ВМФ России в 2019 году. В заседании Военного совета под руководством главкома ВМФ России приняли участие командующие Северным, Тихоокеанским, Черноморским, Балтийским флотами и Каспийской флотилии, а также начальники органов военного управления Главного командования ВМФ, командиры соединений и объединений Военно-морского флота, руководство Военного учебно-научного центра ВМФ и военно-морских образовательных заведений.

Выступая перед участниками заседания, адмирал Евменов отметил, что в уходящем году силы ВМФ выполняли задачи практически во всех районах Мирового океана, обеспечивая эффективное выполнение функции военно-морского присутствия в морской и дальней океанской зонах.