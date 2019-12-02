Появилось видео атаки ЗРК "Оса" на американский вертолет Apache

В интернете появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache. Соответствующий ролик был опубликован одним из пользователей сервиса микроблогов Twitter.

На кадрах можно разглядеть, как снаряд попадает в воздушный транспорт. После этого летательный аппарат резко падает вниз.

Source: AH-64 Apache was downed by SA-8 Gecko AD (unconfirmed) pic.twitter.com/vfZSyc6mmA — Last Defender (@LastDef) November 29, 2019

По данным "Газеты.ру", "Оса" могла принадлежать йеменским хуситам, а вертолет находился на вооружении армии Саудовской Аравии. Ни одна из сторон пока не дала официальных подтверждений по поводу случившегося.

ЗРК "Оса" был принят на вооружение в 1971 году в СССР. Предназначен для уничтожения самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет противника. Сейчас комплекс есть на вооружении в бывших советских республиках, а также на Кубе, в Греции, Сирии и других странах.

Apache — ударный вертолет, который поступил на вооружение ВВС США в 1984 году. На 2018 год являлся самым распространенным ударным вертолетом в мире. Активно использовался американскими ВВС во время операций в Ираке, Ливане и Афганистане.

В октябре 2019 года американское издание The National Interest сообщило о наличии у России "настоящего оружия Судного дня", подразумевая атомный подводный крейсер стратегического назначения "Юрий Долгорукий". Издание в том числе сравнило возможности российского крейсера с аналогами из США, Китая, Франции, Британии и Индии, отметив, что российский крейсер сможет сокрушить противника и уничтожить его города даже в случае уничтожения ядерных сил.