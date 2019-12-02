"Роскосмос" показал видео сборки "Союза"

"Главкосмос Пусковые Услуги" (входит в "Роскосмос") выложил на YouTube ролик финальной сборки ракеты-носителя "Союз-2", производимой самарским ракетно-космическим центром (РКЦ) "Прогресс". Соответствующий фоторепортаж опубликован на сайте компании.

Там же отмечается, что к настоящему времени запущено более 1,9 тысячи ракет, созданных в РКЦ "Прогресс". "С 1961 года по настоящее время все запуски отечественных пилотируемых космических кораблей осуществляются ракетами-носителями самарского производства", — говорится в сообщении компании.

В сентябре гендиректор предприятия "Главкосмос Пусковые Услуги" Александр Серкин в ходе конференции World Satellite Business Week в Париже сообщил, что Россия создаст ракету "Союз-2М" для выведения коммерческой нагрузки по конкурентным ценам.