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"Роскосмос" показал видео сборки "Союза"

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"Главкосмос Пусковые Услуги" (входит в "Роскосмос") выложил на YouTube ролик финальной сборки ракеты-носителя "Союз-2", производимой самарским ракетно-космическим центром (РКЦ) "Прогресс". Соответствующий фоторепортаж опубликован на сайте компании.

Там же отмечается, что к настоящему времени запущено более 1,9 тысячи ракет, созданных в РКЦ "Прогресс". "С 1961 года по настоящее время все запуски отечественных пилотируемых космических кораблей осуществляются ракетами-носителями самарского производства", — говорится в сообщении компании.

В сентябре гендиректор предприятия "Главкосмос Пусковые Услуги" Александр Серкин в ходе конференции World Satellite Business Week в Париже сообщил, что Россия создаст ракету "Союз-2М" для выведения коммерческой нагрузки по конкурентным ценам.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
Союз-2 РН
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