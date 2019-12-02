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У российских подлодок нашли критические проблемы

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Источник изображения: Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Боевую эффективность российских дизель-электрических подводных лодок (ДЭПЛ) устаревшего проекта 636.3 "Варшавянка" можно повысить, оснастив такие субмарины антиторпедами и телеуправляемой системой управления торпедами, пишет "Взгляд".

"В условиях, когда у противника преимущество в дистанции обнаружения и более современное торпедное оружие, антиторпеды являют собой универсальный ответ на обе проблемы", — говорится в заметке.

В публикации утверждается, что антиторпеды смогут уничтожить идущую на лодку торпеду противника, "превратив безнаказанный для противника отстрел цели с безопасной дистанции в обмен залпами, который он, противник, может и не выиграть", а телескопические системы "позволяют формировать многоторпедные управляемые залпы, уклониться от которых практически невозможно".

Издание отмечает, что "все изобретено, испытано и работает, надо только, чтобы вся эта техника дошла до наших подлодок", причем "ни внедрение антиторпед, ни внедрение систем управления торпедами не потребует внесения изменений в конструкцию лодки".

Газета напоминает, что Россия продолжает производить ДЭПЛ проекта 636.3 "Варшавянка" из-за "гигантских трудностей" в разработке перспективной субмарины проекта 677 "Лада", под которую до сих пор не создана воздухонезависимая энергетическая установка (ВНЭУ).

Отмечается, что выпускаемые в настоящее время без ВНЭУ субмарины проекта 677 "Лада", которые изначально должны были получить такие установки, уступают подлодкам противника. "Намного более тихим и скрытным, однокорпусным, имеющим ВНЭУ или литий-ионные батареи, позволяющие оставаться под водой в разы большее время, чем могут наши подлодки, с намного более совершенными торпедами", — отмечает "Взгляд".

В ноябре Россия на "Адмиралтейских верфях" (Санкт-Петербург) одновременно заложила для Тихоокеанского флота ДЭПЛ "Уфа" и "Магадан" проекта 636.3 "Варшавянка".

В октябре Mil.Press FlotProm, ссылаясь на источники в военно-промышленном комплексе, написало, что в России открыта опытно-конструкторская работа, предполагающая создание ВНЭУ для неатомных подлодок.

В июле глава "Крыловского государственного научного центра" доктор технических наук Павел Филиппов заявил, что создание российскими инженерами ВНЭУ сталкивается с физической проблемой утилизации тепла.

ВНЭУ позволяет неатомной субмарине плавать продолжительное время под водой без необходимости подниматься на поверхность. Подобные подлодки имеются, в частности, у Франции (группа компаний Naval), Швеции (Saab), Германии (Siemens и ThyssenKrupp Marine Systems), Японии (Kawasaki при поддержке Saab), Испании (Técnicas Reunidas) и Китая.

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Страны
Германия
Испания
Китай
Польша
Россия
Франция
Швеция
Япония
Компании
Kawasaki
SAAB
ThyssenKrupp
Адмиралтейские верфи
ЦНИИ им. Крылова
Проекты
636.3
677 Лада
877 Палтус
ВНЭУ
ТОФ
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2 комментария
№1
02.12.2019 03:21
Гни свою линию (с) Как наличие или отсутствие современных торпед и антиторпед повлияют на увеличение автоновности (скрытности), а значит и выживаемости Варшавянок? Она торпедой в Посейдон выстрелит?

Никак, ну при всем желании. Я конечно за то, чтобы наши лодки и надводные корабли вооружались торпедным вооружением, не уступающим оному вероятного противника, но в данном конкретном случае необходимо думать о том, как повысить лодкам автономность, уменьшить их частоту всплытия под РДП, дать большую электрическую ёмкость и большую мощность на валы при подводном ходе от АКБ.

Сделать это можно только заменой свинцовых АКБ на серебряно-цинковые, которые обладают рядом уникальных характеристик, таких как, повышенная ёмкость, огромные токи заряда и разряда (лодка может в 2-4 раза сократить время пребывания под РДП для подзарядки АКБ), аккумуляторы могут выдать токи практически сопоставимые с токами короткого замыкания, а это значит, что в дуэльной ситуации лодка сможет агрессивно маневрировать используя полную мощность батарей и электродвигателей, но и самое главное, что эти батареи производятся серийно промышленностью и не потребует переделки проекта лодки (можно просто вытащить одни АКБ и воткнуть другие).

Вот единственный разумный выход из ситуации- закупить для каждой новой 636 ДЭПЛ комплект СЦ АКБ и держать их в сухом виде на складах до наступления угрожающего периода.
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№2
02.12.2019 16:32
Цитата, Восход сообщ. №1
А чего не делают?
Может есть минусы?
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