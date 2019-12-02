СМИ сообщили о первых испытаниях ракеты "Кинжал" в Арктике

В середине ноября истребитель МиГ-31К впервые выстрелил гиперзвуковой ракетой "Кинжал" в российской Арктике по полигону Пембой, расположенному к северо-востоку от Воркуты. Об этом сообщили ТАСС два источника в оборонно-промышленном комплексе в субботу, 30 ноября.

"Испытания прошли в середине ноября. Пуск ракеты был выполнен по наземной цели, находившейся на полигоне Пембой, с самолета-носителя МиГ-31К, взлетевшего с аэродрома Оленегорск", — сказал один из собеседников агентства.

Другой источник подтвердил факт проведения испытаний, отметив, что скорость "Кинжала" "достигла 10 Махов".

В Воздушно-космических силах России не стали комментировать предоставленную источниками информацию, пишет "Газета.ру".

1 марта 2018 года в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин представил образцы новейшего отечественного вооружения: системы вооружений "Кинжал", "Сармат" и "Авангард", беспилотный подводный аппарат и ракету с ядерной силовой установкой.

"Кинжал" — гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс. Предназначен для боевого поражения целей, начиная от стационарных объектов и заканчивая морскими военными кораблями. Возможности авиакомплекса впервые показали на конкурсе "Авиадартс" в рамках Армейских международных игр под эгидой Минобороны в августе 2019 года.