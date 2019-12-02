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Россия впервые применила гипероружие в Арктике

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Источник изображения: Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал" впервые испытан в Арктике, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

Согласно первому собеседнику агентства, тесты, в ходе которых взлетевший с аэродрома Оленегорска истребитель МиГ-31К выстрелил гиперзвуковой ракетой по полигону Пембой, состоялись в середине ноября. Второй источник заявил, что "скорость ракеты достигла 10 Махов".

В августе на авиашоу, проходившем на полигоне Дубровичи в рамках Армейских международных игр, "Кинжал" впервые показали широкой публике.

В марте 2018 года журнал The National Interest написал, что "Кинжал" нельзя считать "крылатой ракетой, действующей на основе гиперзвукового прямоточного воздушно-реактивного двигателя", соответственно, его нельзя назвать гиперзвуковым оружием, несмотря на то, что при полете баллистические ракеты ускоряются до гиперзвуковых скоростей.

Высокоточный авиационный ракетный комплекс "Кинжал" впервые представлен президентом России Владимиром Путиным в марте того же года.

По имеющимся данным, "Кинжал" является модернизированной версией квазибаллистической одноступенчатой управляемой твердотопливной ракеты 9М723 комплекса "Искандер", носителем которой выступает сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса МиГ-31.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
9М723
Искандер
Кинжал ЗРК
МиГ-31
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Арктика
АРМИ-20XX
ГЗЛА
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