Арктический комплекс "Тор-М2ДТ" заступил на боевое дежурство

Дивизион арктических зенитных ракетных комплексов "Тор-М2ДТ" заступил в субботу на боевое дежурство в Мурманской области. До этого он находился на опытном боевом дежурстве.

Как сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга, торжественная церемония прошла в Печенгском районе, где дислоцированы части мотострелковой бригады. А до этого времени, с августа нынешнего года, военнослужащие отрабатывали действия по обеспечению контроля воздушного пространства и противовоздушной обороны.

Арктический зенитный ракетный комплекс "Тор-М2ДТ" поступил на вооружение сухопутных и береговых войск Северного флота в 2018 году. Личный состав прошел обучение, в том числе выполнил первые боевые стрельбы на военном полигоне в Астраханской области. В июле нынешнего года первые стрельбы провели и в Арктике на архипелаге Новая Земля.

"Тор-М2ДТ" - зенитный ракетный комплекс на базе двухзвенного гусеничного вездехода "Витязь". Предназначен для обороны как промышленных, так и военных объектов, сухопутных войск от воздушного нападения противника. Поражает крылатые ракеты, авиабомбы, все летательные аппараты, не опознанные системой "свой-чужой" в ближней зоне. Может работать в условиях Крайнего Севера и Арктики.

Светлана Цыганкова (Мурманская область)