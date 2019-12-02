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Российская газета

Арктический комплекс "Тор-М2ДТ" заступил на боевое дежурство

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Источник изображения: Пресс-служба Северного флота

Дивизион арктических зенитных ракетных комплексов "Тор-М2ДТ" заступил в субботу на боевое дежурство в Мурманской области. До этого он находился на опытном боевом дежурстве.

Как сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга, торжественная церемония прошла в Печенгском районе, где дислоцированы части мотострелковой бригады. А до этого времени, с августа нынешнего года, военнослужащие отрабатывали действия по обеспечению контроля воздушного пространства и противовоздушной обороны.

Арктический зенитный ракетный комплекс "Тор-М2ДТ" поступил на вооружение сухопутных и береговых войск Северного флота в 2018 году. Личный состав прошел обучение, в том числе выполнил первые боевые стрельбы на военном полигоне в Астраханской области. В июле нынешнего года первые стрельбы провели и в Арктике на архипелаге Новая Земля.

"Тор-М2ДТ" - зенитный ракетный комплекс на базе двухзвенного гусеничного вездехода "Витязь". Предназначен для обороны как промышленных, так и военных объектов, сухопутных войск от воздушного нападения противника. Поражает крылатые ракеты, авиабомбы, все летательные аппараты, не опознанные системой "свой-чужой" в ближней зоне. Может работать в условиях Крайнего Севера и Арктики.


Светлана Цыганкова (Мурманская область)

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  • В новости упоминаются
Продукция
Tор-М2
Проекты
Арктика
СФ
Тор ЗРК
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