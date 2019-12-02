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Российская газета

Ракету "Кинжал" впервые испытали в Арктике

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Х-47М2 "Кинжал"
МиГ-31 с авиационным ракетным комплексом Х-47М2 "Кинжал".
Источник изображения: Илья Питалев/РИА Новости

В российской Арктике впервые состоялись испытания гиперзвуковой ракеты "Кинжал".

Тренировочные стрельбы, как сообщает ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе, проишли в середине ноября.

Запуск был осуществлен с истребителя МиГ-31К по полигону Пембой, расположенному к северо-востоку от Воркуты.

Стрельба "Кинжалом" выполнена по наземной цели, самолет-носитель взлетел с аэродрома Оленегорск.

Отмечается также, что скорость ракеты достигла 10 Махов.

Напомним, в настоящее время истребители МиГ-31К с "Кинжалами" несут опытно-боевое дежурство в Южном военном округе. Данный самолет способен разгоняться до 2,3 Маха, что обеспечивает ракете необходимую стартовую скорость.

О существовании у России гиперзвуковых ракет, в частности авиаракете "Кинжал", стало известно в марте 2018 года. Боеприпас может разгоняться до 10 Махов, то есть лететь и маневрировать со скоростью 12 тысяч 240 километров в час. Ракета достигает цели всего через несколько секунд или минут после старта. Дальность полета ракеты составляет более двух тысяч километров, что дает возможность самолету-носителю не заходить в зону действия вражеской ПВО.


Тимур Алимов

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Страны
Россия
Продукция
Кинжал БР
МиГ-31
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Проекты
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