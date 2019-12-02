Бразилия и её "Паладины"

Бразилия провела показательные стрельбы из своих новых гаубиц M109A5+ Paladin. Вчера, 29 ноября, портал armyrecognition.com сообщил о том, что таким образом Минобороны Бразилии отметило начало их эксплуатации.

О намерении бразильских военных закупить у США подержанные гаубицы M109A5+ стало известно в 2013 году. Спустя три года был подписан контракт стоимостью $54 млн на поставку 32 САУ. Гаубицы из состава ВС США прошли модернизацию, после чего были направлены в Бразилию.

САУ M109A5+ Paladin Источник изображения: defensenews.com

109 была разработана в 50-е годы и продолжает выпускаться серийно, пройдя множество этапов модернизации. Впервые машина вышла на поле боя во время Вьетнамской войны и впоследствии применялась почти во всех конфликтах, в которых участвовали американские военные. Помимо этого, M109 стала базовой САУ многих армий НATO, а также в больших количествах поставлялась странам, не являющимся членами этого блока.

Базовым вооружением самоходки является 155-мм гаубица M126, из которой можно стрелять различными типами снарядов, начиная от "болванок" и заканчивая "умными" снарядами с GPS-наведением. Максимальная дальность ведения огня стандартным снарядом составляет 22 км, активно-реактивным — 30 км. Алюминиевая катаная броня обеспечивает защиту от огня стрелкового оружия и осколков снарядов полевой артиллерии. Максимальная скорость машины — 56 км/ч, запас хода — 350 км.