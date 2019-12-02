Северное ПКБ закончило эскизное проектирование "Супер-Горшкова"

Головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" Источник изображения: topwar.ru

Северное ПКБ завершило эскизное проектирование фрегата проекта 22350М - модифицированной версии фрегатов проекта 22350 типа "Адмирал Горшков". Об этом сообщает Mil.Press FlotProm со ссылкой на информированный отраслевой источник.

Как пишет издание, конструкторы Северного ПКБ закончили эскизное проектирование "Супер-Горшкова", работы выполнены в срок. Следующий этап - приемка работы профильной комиссией, данный этап будет реализован до конца года. Для полного завершения проектирования нового фрегата понадобится от 12 до 18 месяцев, постройка головного корабля серии займет 4-5 лет. По словам источника, учитывая сроки разработки конструкторской документации, начать постройку смогут не ранее 2021 года. Закладка кораблей планируется на "Северной верфи".

О начале предварительных работ про кораблям проекта 22350М в Северном ПКБ сообщили в сентябре прошлого года, официально эскизное проектирование "Супер-Горшкова" начато 25 декабря 2018 года. О возможный постройке фрегатов модифицированной версии в 2014 году заявлял адмирал Виктор Чирков, занимавший тогда пост главкома ВМФ РФ. По его словам ВМФ РФ рассчитывал приобрести не менее 15 фрегатов базовой и модифицированной версий.

На сегодняшний день о проекте 22350М известно, что водоизмещение корабля будет в пределах 8 тысяч тонн, фрегат будет нести 48 крылатых ракет "Калибр". В арсенал также будут включены гиперзвуковые "Цирконы". Планируется установка энергетической установки российского производства.