Войти
Военное обозрение

Северное ПКБ закончило эскизное проектирование "Супер-Горшкова"

613
2
0

Головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков"

Источник изображения: topwar.ru

Северное ПКБ завершило эскизное проектирование фрегата проекта 22350М - модифицированной версии фрегатов проекта 22350 типа "Адмирал Горшков". Об этом сообщает Mil.Press FlotProm со ссылкой на информированный отраслевой источник.

Как пишет издание, конструкторы Северного ПКБ закончили эскизное проектирование "Супер-Горшкова", работы выполнены в срок. Следующий этап - приемка работы профильной комиссией, данный этап будет реализован до конца года. Для полного завершения проектирования нового фрегата понадобится от 12 до 18 месяцев, постройка головного корабля серии займет 4-5 лет. По словам источника, учитывая сроки разработки конструкторской документации, начать постройку смогут не ранее 2021 года. Закладка кораблей планируется на "Северной верфи".

О начале предварительных работ про кораблям проекта 22350М в Северном ПКБ сообщили в сентябре прошлого года, официально эскизное проектирование "Супер-Горшкова" начато 25 декабря 2018 года. О возможный постройке фрегатов модифицированной версии в 2014 году заявлял адмирал Виктор Чирков, занимавший тогда пост главкома ВМФ РФ. По его словам ВМФ РФ рассчитывал приобрести не менее 15 фрегатов базовой и модифицированной версий.

На сегодняшний день о проекте 22350М известно, что водоизмещение корабля будет в пределах 8 тысяч тонн, фрегат будет нести 48 крылатых ракет "Калибр". В арсенал также будут включены гиперзвуковые "Цирконы". Планируется установка энергетической установки российского производства.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
Компании
Северная верфь
СПКБ
Персоны
Чирков Виктор
Проекты
22350
ГЗЛА
Калибр КР
Похожие новости
19.03.2019
Северное ПКБ завершило эскизное проектирование фрегата проекта 22350М
18.03.2019
В России начали разработку фрегатов с 48 крылатыми ракетами "Калибр"
06.03.2019
Источник сообщает о планах захода фрегата "Адмирал Горшков" в Средиземное море
24.11.2015
«Гарпун» может просто не захватить эту цель»
04.07.2013
Программы по обновлению корабельного состава ВМФ РФ, реализованные в первой половине 2013 года
2 комментария
№1
02.12.2019 10:51
наконец-то...
правда у нас до сих пор редуктор даже для 22350 не готов...
0
Сообщить
№2
02.12.2019 12:44
Цитата
На сегодняшний день о проекте 22350М известно, что водоизмещение корабля будет в пределах 8 тысяч тонн, фрегат будет нести 48 крылатых ракет "Калибр". В арсенал также будут включены гиперзвуковые "Цирконы". Планируется установка энергетической установки российского производства.
Вот таких надо наклепать побольше, минимум 20 штук и не нужны более крупные корабли, а тем более атомные, ну может кроме УДК - вместо "Мистралей", для загоризонтной высадки морпехов и как командный пункт, как госпиталь.
+1
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.12 16:44
  • 6
На Украине успешно испытали "уничтожителя" Крымского моста
  • 02.12 16:32
  • 2
У российских подлодок нашли критические проблемы
  • 02.12 16:28
  • 1
Полеты в космос оказались безопаснее жизни в России
  • 02.12 16:26
  • 2
В Белоруссии захотели F-16 и раскритиковали "кушающие" доллары Су-30СМ
  • 02.12 16:06
  • 26
Магистраль из советского прошлого
  • 02.12 16:00
  • 45
"Армате" добавили целей
  • 02.12 15:41
  • 86
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 02.12 15:20
  • 4
Россия запустила ракету "Тополь" по цели в Казахстане
  • 02.12 14:23
  • 1
Старый "лебедь" с новыми перьями. На что способен ракетоносец Ту-160М
  • 02.12 14:16
  • 1
В Китае назвали "затаившуюся" ядерную державу
  • 02.12 14:11
  • 1
Новые бомбардировщики: Россия гонится за США
  • 02.12 13:21
  • 2
Раскрыт секрет самого быстрого самолета в истории
  • 02.12 12:48
  • 2
В "Роскосмосе" объяснили разницу в зарплате Рогозина и главы NASA
  • 02.12 12:44
  • 2
Северное ПКБ закончило эскизное проектирование "Супер-Горшкова"
  • 02.12 12:34
  • 22
Нужны ли России новые авианосцы