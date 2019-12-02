Испания закупает турбовинтовые самолёты PC-21 для подготовки пилотов

Учебно-тренировочный самолет PIlatus PC-21 ВВС Франции Источник изображения: topwar.ru

Военно-воздушные силы Испании закупают 24 турбовинтовых учебно-тренировочных самолетов РС-21 производства швейцарской компании Pilatus Aircraft. Об этом говорится на сайте госзакупок Испании.

Согласно подписанному соглашению, ВВС Испании получат первые шесть самолетов и один наземный тренажер уже в марте 2020 года, а поставки всех 24 машин должны быть завершены к концу 2022 года. В ВВС Испании самолеты РС-21 получат обозначение Е.27. Стоимость контракта составляет 204,75 млн евро.

В Минобороны Испании заявили, что данные турбовинтовые самолеты РС-21 заменят применяющиеся в настоящее время в качестве машин основного этапа подготовки реактивные учебно-боевые самолеты CASA С-101ЕВ Aviojet испанского производства 1980-х годов в Академии ВВС Испании (Academia General del Aire - AGA) в Сан-Хавьере. Все дело в том, что С-101 не только устарели, но и близки к полному исчерпанию ресурса, что уже привело к ряду падений и гибели инструкторов и курсантов академии. В военном ведомстве принято решение полностью прекратить эксплуатацию самолетов С-101 к сентябрю 2021 года.

Самолет РС-21 был выбран министерством обороны Испании по итогам тендера, в котором также принимали участие турбовинтовые самолеты Beechcraft T-6C Texan II, Embraer EMB-314 Super Tucano и KAI KT-1. Одним из факторов победы данного самолета названа его низкая стоимость по сравнению с конкурентами.

Иcпания стала девятым государством, заказавшим поставки самолетов Pilaus PC-21. Всего к настоящему времени построено 219 самолетов РС-21.