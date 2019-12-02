ЗРК "Тор" заступил на боевое дежурство в Мурманской области

Экипаж зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2ДТ" торжественно заступил на боевое дежурство в Печенгском районе Мурманской области, где дислоцированы части мотострелковой бригады Северного флота, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы Северного флота Вадима Сергу в субботу, 30 ноября.

"На опытное боевое дежурство самоходный зенитный ракетный дивизион заступил в августе", — отметил Серга. При этом торжественная церемония состоялась в Печенгском районе 30 ноября, пишет "Газета.ру".

Ранее, 14 июня, на полигоне Капустин Яр в Астраханской области прошли боевые стрельбы ЗРК "Тор-М2ДТ". Во время учений была отработана стрельба по скоростным маневрирующим мишеням, запускавшимся в разных направлениях и на разных высотах. Цели имитировали действия воздушных объектов условного противника.

28 июня сообщалось, что новые ЗРК "Тор-М2ДТ" поступили на вооружение Северного флота России.

ЗРК "Тор-М2ДТ" является модифицированной для несения службы в Арктике версией комплекса "Тор-М2". Они установлены на гусеничные транспортеры ДТ-30М. Комплексы обладают повышенной проходимостью, способны плавать, преодолевать рвы и работать при температурах ниже 50 градусов по Цельсию. Также "Торы" могут уничтожать цели через несколько секунд после их обнаружения. В ходе ранее проведенных испытаний выяснилось, что комплексы способны нести службу не только в условиях Арктики, но и в тропиках, пустынях.