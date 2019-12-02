В Иране назвали сроки проведения совместных учений с Россией и Китаем

Проведение совместных военно-морских учений в Индийском океане кораблей Ирана, России и Китая намечено на декабрь текущего - начало следующего года. Об этом сообщил командующий ВМС Исламской Республики контр-адмирал Хоссейн Ханзади.

"Консультации о проведении маневров были проведены в прошлом месяце соответствующими представителями военно-морских ведомств трех стран. Учения состоятся в месяце дей (по иранскому календарю, длится с 22 декабря по 20 января - прим. "РГ") в водах Индийского океана", - цитирует слова военного агентство Fars.

По словам Ханзади, целью учений станет "обеспечение коллективной безопасности в северной части Индийского океана".

Напомним, в начале октября министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на XVI ежегодном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", заявил, что предстоящие учения военных моряков России, Китая и Ирана в Индийском океане призваны отработать борьбу с террористами и пиратами.

Станислав Хамдохов (Тегеран)