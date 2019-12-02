Войти
Российская газета

В Иране назвали сроки проведения совместных учений с Россией и Китаем

590
0
+1
Вс Ирана
Вс Ирана.
Источник изображения: investxp.ru

Проведение совместных военно-морских учений в Индийском океане кораблей Ирана, России и Китая намечено на декабрь текущего - начало следующего года. Об этом сообщил командующий ВМС Исламской Республики контр-адмирал Хоссейн Ханзади.

"Консультации о проведении маневров были проведены в прошлом месяце соответствующими представителями военно-морских ведомств трех стран. Учения состоятся в месяце дей (по иранскому календарю, длится с 22 декабря по 20 января - прим. "РГ") в водах Индийского океана", - цитирует слова военного агентство Fars.

По словам Ханзади, целью учений станет "обеспечение коллективной безопасности в северной части Индийского океана".

Напомним, в начале октября министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на XVI ежегодном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", заявил, что предстоящие учения военных моряков России, Китая и Ирана в Индийском океане призваны отработать борьбу с террористами и пиратами.


Станислав Хамдохов (Тегеран)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Иран
Китай
Россия
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
Военные учения
Похожие новости
08.10.2019
Корабли Балтфлота по пути в Индийский океан прошли Ла-Манш
20.06.2016
Стратегический партнер России
17.04.2015
Министр обороны России выступил на IV Московской конференции по международной безопасности
16.01.2013
Неочевидный фактор – сила оружия
18.12.2008
ПО ПУТИ УКРЕПЛЕНИЯ ВТС. ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПОСТАВЛЕННОГО В КИТАЙ РОССИЙСКОГО ВООРУЖЕНИЯ ПРЕВЫСИЛ 25 МЛРД. ДОЛЛАРОВ
20.12.2007
"ИСКАНДЕР" ВСТУПИЛ В ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ ВОЙНУ. АСИММЕТРИЧНЫЕ ОТВЕТЫ БЕЛОРУССИИ И РОССИИ НА ПЛАНЫ ВАШИНГТОНА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.12 16:28
  • 1
Полеты в космос оказались безопаснее жизни в России
  • 02.12 16:26
  • 2
В Белоруссии захотели F-16 и раскритиковали "кушающие" доллары Су-30СМ
  • 02.12 16:06
  • 26
Магистраль из советского прошлого
  • 02.12 16:00
  • 45
"Армате" добавили целей
  • 02.12 15:41
  • 86
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 02.12 15:20
  • 4
Россия запустила ракету "Тополь" по цели в Казахстане
  • 02.12 14:23
  • 1
Старый "лебедь" с новыми перьями. На что способен ракетоносец Ту-160М
  • 02.12 14:16
  • 1
В Китае назвали "затаившуюся" ядерную державу
  • 02.12 14:11
  • 1
Новые бомбардировщики: Россия гонится за США
  • 02.12 13:24
  • 5
На Украине успешно испытали "уничтожителя" Крымского моста
  • 02.12 13:21
  • 2
Раскрыт секрет самого быстрого самолета в истории
  • 02.12 12:48
  • 2
В "Роскосмосе" объяснили разницу в зарплате Рогозина и главы NASA
  • 02.12 12:44
  • 2
Северное ПКБ закончило эскизное проектирование "Супер-Горшкова"
  • 02.12 12:34
  • 22
Нужны ли России новые авианосцы
  • 02.12 11:51
  • 26
Ловушка для "Томагавков". Почему России больше не страшны ракеты НАТО