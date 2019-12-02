Россия, ЮАР и КНР проводят совместные учения

Российский крейсер участвует в маневрах около мыса Доброй Надежды

Российский ракетный крейсер "Маршал Устинов", фрегаты Китайской Народной Республики и Южно-Африканской Республики с 28 ноября проводят практическую часть военно-морских учений, которая стала вторым этапом совместных маневров под названием "MOSI". По информации Северного флота РФ, в районе мыса Доброй Надежды в южной части Атлантического океана совместно с российским крейсером в тренировках по обеспечению безопасности судоходства и морской экономической деятельности участвуют китайский фрегат "Вэйфан" и южноафриканский "Аматола", а также суда обеспечения Военно-морского флота России и Военно-морских сил ЮАР.

"MOSI" стартовали 25 ноября в южных водах Африки и стали не только первыми совместными морскими российско-китайско-южноафриканскими учениями, но и первыми в самых южных водах мира военно-морскими учениями, которые, по словам контр-адмирала ВМС ЮАР Бубуле Мхланаи, способствуют развитию сотрудничества ЮАР, РФ, КНР и обретению взаимного опыта действий на море, демонстрируя решимость стран-участниц отстаивать мир и безопасность.

В честь стартовавшего совместного мероприятия была проведена торжественная церемония открытия и на центральной набережной Кейптауна состоялся парад экипажей кораблей из трех стран. От России в нем также приняли участие танкер "Вязьма" и спасательный буксир СБ-406, сопровождающие в дальнем атлантическом походе "Маршала Устинова", который накануне возвестил о своем заходе в гавань артиллерийским залпом из 21-го орудия, а южноафриканские ВМС ответным салютом приветствовали его прибытие в порт. Тогда же к причалу подошел китайский ракетный фрегат.

В первые три дня проведения "MOSI" осуществлялась трехсторонняя штабная работа, в ходе которой уточнялись стратегические и тактические вопросы. "Первая фаза прошла отлично и подготовлена на высшем уровне", - сообщает ТАСС, ссылаясь на сообщения с борта российского крейсера. На практические занятия второй фазы отведены два дня, в течение которых отрабатываются совместные действия по освобождению захваченного судна, проведению досмотровых операций, оказанию помощи аварийному судну и спасению людей на море. В рамках морских учений ведутся перекрестные посадки палубных вертолетов и проводятся учебные стрельбы. Семь кораблей, участвующие в тренировках, не будут покидать тренировочную зону и выходить из акватории Атлантического океана. Кейптаун и Мыс Доброй Надежды находятся в районе пересечения Атлантического и Индийского океанов, где проложены важнейшие морские и торговые пути из Европы, Африки и Азии.

Российский крейсер проекта 1164 "Атлант", получивший название в честь министра обороны СССР маршала Советского Союза Д.Ф. Устинова, входит в состав Северного Флота России и несет боевое дежурство с 1986 года.

Ирина Дронина