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Военное обозрение

В Китае назвали "затаившуюся" ядерную державу

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Источник изображения: topwar.ru

Китай назвал Японию "затаившейся" страной, в распоряжении которой якобы имеется большое количество ядерного топлива и возможность быстрого производства ядерных боеприпасов. Об этом пишет китайское издание Sohu.

Издание пишет, что Япония под предлогом развития гражданских атомных электростанций заполучила ядерное топливо в объеме достаточном для производства 6 тыс. ядерных бомб.

Все, кто интересуется военным делом, заявляют, что Япония — это настоящая ядерная держава, и соседние страны должны быть бдительными

- заявляет автор статьи.

Он предупреждает, что Япония входит в мировую десятку самых боеспособных стран и уровень ее технологического развития нельзя недооценивать. Несмотря на то, что Японии запрещено заниматься разработкой ядерного оружия, страна является лидером по ядерным технологиям и при необходимости может произвести ядерные боеприпасы.

Если начнется война, Япония сможет быстро создать ядерное оружие с помощью имеющегося у нее ядерного материала. (…) Несколько лет Японии удавалось скрывать этот факт, и многие страны находились в неведении, в том числе и Соединенные Штаты

- пишет издание.

Автор предупреждает, что Токио хочет играть более активную роль на международной арене и даже бросить вызов пяти постоянным членам Совета Безопасности ООН.

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Страны
Китай
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Ядерный щит
ЯО
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1 комментарий
№1
02.12.2019 14:16
Даже при наличии большого объёма ядерного топлива, создать боеготовное ЯО не так легко и быстро. Нужны технологии доведения материала до состояния, пригодного для оружия, а также создания средств доставки.
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