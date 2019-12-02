Американский военный вертолет сбили старой советской ракетой

В Сети появился ролик, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Видео опубликовали в Twitter. На кадрах видно, как вертолет после попадания ракеты стремительно падает вниз.
Source: AH-64 Apache was downed by SA-8 Gecko AD (unconfirmed) pic.twitter.com/vfZSyc6mmA
- Last Defender (@LastDef) 29 ноября 2019 г.
Предположительно, "Оса" принадлежала йеменским хуситам, а Apache – силам Саудовской Аравии.
Ни одна из сторон пока официально не подтвердила случившееся.
Советский автоматизированный войсковой зенитный ракетный комплекс "Оса" был принят на вооружение в 1971 году. Он предназначен для уничтожения самолетов, вертолетов, БПЛА и крылатых ракет.
В данный момент "Оса" стоит на вооружении в бывших советских республиках, а также на Кубе, в Греции, Сирии и других странах.
Apache – американский ударный вертолет, который производится с середины 1980-х годов. На 2018 год являлся самым распространенным ударным вертолетом в мире.
Он активно использовался ВВС США во время операций в Ираке, Ливане и Афганистане.
Ранее в США сравнили российский ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" и американский AH-64 Apache.
Наталья Ануфриева