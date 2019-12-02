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Деловая газета "Взгляд"

Американский военный вертолет сбили старой советской ракетой

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Источник изображения: Иван Руднев/РИА Новости

В Сети появился ролик, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.

Видео опубликовали в Twitter. На кадрах видно, как вертолет после попадания ракеты стремительно падает вниз.


Предположительно, "Оса" принадлежала йеменским хуситам, а Apache – силам Саудовской Аравии.

Ни одна из сторон пока официально не подтвердила случившееся.

Советский автоматизированный войсковой зенитный ракетный комплекс "Оса" был принят на вооружение в 1971 году. Он предназначен для уничтожения самолетов, вертолетов, БПЛА и крылатых ракет.

В данный момент "Оса" стоит на вооружении в бывших советских республиках, а также на Кубе, в Греции, Сирии и других странах.

Apache – американский ударный вертолет, который производится с середины 1980-х годов. На 2018 год являлся самым распространенным ударным вертолетом в мире.

Он активно использовался ВВС США во время операций в Ираке, Ливане и Афганистане.

Ранее в США сравнили российский ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" и американский AH-64 Apache.



Наталья Ануфриева

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Страны
Афганистан
Греция
Ирак
Йемен
Ливан
Россия
Саудовская Аравия
Сирия
США
Продукция
AH-64
Ка-52
Оса-АКМ
Проекты
БПЛА
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