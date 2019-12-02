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Россия отказалась торопиться на Луну

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Источник изображения: Фото: Peter Hartenfelser / Globallookpress.com

Россия реализует свои лунные программы, однако не торопится это делать в том режиме, который практикуют другие страны, заявил Центру социального проектирования "Платформа" руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Владимир Устименко.

"Лунные программы у нас есть и будут, но не в том ажиотаже и ритме, которые нам пытаются навязать другие страны. В будущем году мы отправляем совместный аппарат ExoMars к Красной планете", — сказал представитель госкорпорации.

В ноябре Научно-технический совет "Роскосмоса" и бюро Совета Российской академии наук по космосу решили доработать эскизный проект космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса, изначально разрабатываемого для полетов на Луну.

В сентябре журналист Тейлор Динерман написал в The Wall Street Journal, что НАСА не следует сотрудничать с Россией в проекте международной окололунной станции Gateway, поскольку это может помочь последней создать собственную базу на естественном спутнике Земли.

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Луна
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