Первая батарея ЗРК "Тор-М2ДТ" заступила на боевое дежурство на Северном флоте

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В Мурманской области в субботу заступают на боевое дежурство зенитные комплексы ближнего действия "Тор-М2ДТ". Батарея ЗРК входит в состав отдельной мотострелковой бригады Северного флота. Об сообщает Минобороны РФ.

В Мурманской области заступит на боевое дежурство батарея уникальных арктических зенитных ракетных комплексов "Тор-М2ДТ" отдельной мотострелковой бригады Северного флота

- говорится в сообщении.

Первый дивизион арктических зенитных ракетных комплексов "Тор-М2ДТ" заступил на опытное боевое дежурство в Печенгском районе Мурманской области в середине августа этого года. Перед заступлением экипажи ЗРК провели стрельбы на архипелаге Новая Земля, куда с Кольского побережья были доставлены на БДК "Кондопога".

Ранее сообщалось, что комплектование арктической группировки комплексами ПВО малой дальности "Тор-М2ДТ" было закончено этим летом. Первая серийная партия арктических ЗРК "Тор-М2ДТ" была получена Минобороны в ноябре прошлого года.

"Тор-М2ДТ" - тактический зенитный ракетный комплекс ближнего действия, который установлен на двухзвенные гусеничные транспортёры ДТ-30М. Он способен без труда проходить через рвы, преодолевать брод. Экипаж "Тор-М2ДТ" - три человека. ЗРК может поражать цели на дистанции от 1 до 16 км при минимальной высоте цели в 10 м. Максимальная скорость цели около 800 м/с, максимальная высота - 10 км. Боекомплект комплекса – 16 ракет. Предельное время электрообеспечения без заправки топливом – почти двое суток.