России предрекли военную базу в Индийском океане

Приобретение собственной военно-морской базы в Индийском океане, вероятно, является приоритетной задачей для России, пишет в The Indian Express главный редактор журнала по иностранным делам и директор Института южноазиатских исследований Национального университета Сингапура Раджа Мохан.

Автор утверждает, что возвращение России в регион "должно рассматриваться как часть новой стратегической активности на Ближнем Востоке и в Африке", на что указывает, в частности, деятельность страны в Сирии, Ливии, ЦАР и Мозамбике, и также популярность российского оружия в мире.

Мохан полагает, что Москва из-за экономических причин не сможет доминировать в регионе, однако способна влиять на принятие стратегических решений там. Проблемой для Индии называется сотрудничество России с Китаем и "усиливающаяся напряженность" в отношениях с Западом.

В ноябре издание Defense News, ссылаясь на источники в индийских военных кругах, написало, что большая локализация производства российских Т-90С в Индии не помогает снизить расходы на данные танки, поскольку заключенное с Россией соглашение не предполагает послепродажного обслуживания, стоимость которого в три раза превосходит цену техники.