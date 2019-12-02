Почему британский контингент в Прибалтике будет уничтожен Россией: доклад лондонского института

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Лондонский королевский институт исследований в области обороны и безопасности (основан в 1831 году) опубликовал доклад под заголовком "Будущие конфликты: максимизация тактической и оперативной огневой мощи Великобритании". Авторство доклада принадлежит эксперту Джеку Уотлингу. И в своём труде Уотлинг рассматривает фактически необходимость совершенствования британской артиллерии и иных "традиционных" видов вооружения в связи с "угрозами, исходящими от России".

В докладе говорится, что в Вооружённых силах России на вооружении стоят различные артиллерийские установки, включая САУ калибров 152 и 203 мм, а также РСЗО с калибрами до 300 мм. Автор отмечает, что в плане оснащения артиллерией британская армия существенно уступает российской.

Из доклада:

В 2020 году вооружённые силы Соединённого королевства будут иметь только два артиллерийских полках с 24-мя самоходными гаубицами AS-90 калибра 155 мм и 42-мя пусковыми установками РСЗО с боеприпасами калибра 270 мм.

Далее автор заявляет, что весьма мала вероятность того, что британская артиллерия может быть задействована в Прибалтике в случае необходимости выполнения "сдерживающих операций", так как в британской армии фиксируется недостаток транспортных средств для переброски такого рода тяжёлой техники на большие расстояния в короткие сроки.

Из лондонского доклада:

16-я воздушно-десантная бригада и 3-я бригада коммандос имеют лишь две батареи из шести буксируемых лёгких пушек L118 образца 1972 года.

Джек Уотлинг напоминает, что многие ракетные установки армии Британии наводят на цель боеприпасы посредством GPS, "но боеприпасы станут уязвимыми в случае применения русскими систем радиоэлектронной борьбы, постановки помех".

Уотлинг резюмирует, приводя заявление о том, почему британский контингент на востоке НАТО будет уничтожен Россией:

Сегодня ситуация такова, что российская армия, обладая внушительным преимуществом в артиллерийских вооружениях, в случае прямого конфликта (а рассматривается вариант именно Прибалтики, прим. "ВО"), сможет наносить огневые удары фактически беспрепятственно, и британский контингент при этом будет уничтожен.

По мнению Уотлинга, даже авиация стран НАТО не поможет в такой ситуации, так как авиационная поддержка, по крайней мере на первом этапе возможных боевых действий, для НАТО на востоке будет практически недоступной из-за активности российских РЭБ и ПВО.