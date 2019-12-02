В Индии испытали палубную версию Tejas с российскими и израильскими ракетами

Источник изображения: Твиттер/DRDO_India

В Индии проходят испытания палубной версии многоцелевого истребителя собственной постройки Tejas. Речь идёт о версии Tejas LCA (N).

Индийское командование отмечает, что боевая мощь этого истребителя повышена за счёт интеграции вооружений, производящихся в России и Израиле. Самолёт во время испытаний был вооружён российскими ракетами малого радиуса действия Р-73 (максимальная дальность пуска в переднюю полусферу – 40 км), а также израильскими ракетами "воздух-воздух" Rafael Derby с заявленной максимальной дальностью порядка 50 км (официальные данные). Израильские ракеты обладают АРЛГСН (активной радиолокационной головкой самонаведения), имеют осколочно-фугасную боевую часть. При этом в Индии говорят о модернизированных версиях ракет Derby с повышенной дальностью.

В Индии опубликовано изображение испытаний Tejas LCA (N). Видно, что для этого используется наземный комплекс с трамплином, имитирующим палубу авианосца. Напомним, что в составе ВМС Индии на сегодняшний день имеется авианосец INS Vikramaditya, достраивается INS Vikrant.

Второй авианосец, по плану индийского военно-морского командования, должен войти в эксплуатацию ВМС в декабре 2020 года. И на "Викрамадитье", и на "Викранте" используются трамплины для средств палубной авиации.

Испытания на наземном комплексе палубный истребитель индийского производства Tejas прошёл в штате Гоа. Командованием эти испытания признаны успешными.