Войти
bmpd.livejournal.com

Ирак завершил получение южнокорейских учебно-боевых самолетов Т-50IQ

430
0
0

Как сообщается, 29 ноября 2019 года ВВС Ирака получили последние два учебно-боевых самолета T-50IQ производства южнокорейской авиастроительной корпорации Korea Aerospace Industries (KAI), из 24 единиц, заказанных по контракту 2013 года. Самолеты имеют иракские бортовые номера IQAF-5023 и IQAF-5024. Все 24 полученных самолета (бортовые номера с IQAF-5001 по IQAF-5024) поступили на вооружение 204-й учебной эскадрильи ВВС Ирака на авиабазе Аль-Сайба близ Басры.

Один из двух последних полученных ВВС Ирака южнокорейских учебно-боевых самолетов KAI T-50IQ (бортовой номер IQAF-5023) из 24 единиц, заказанных по контракту 2013 года. Аль-Сайба (Басра), 29.11.2019 (с) ВВС Ирака

Южнокорейская корпорация Korea Aerospace Industries (KAI) подписала контракт стоимостью 1,1 млрд долл на поставку Ираку 24 учебно-боевых самолетов/легких истребителей T-50IQ 12 декабря 2013 года. Данный самолет является адаптированной под требования ВВС Ирака версией разработанного и выпускаемого KAI учебно-боевого самолета/легкого истребителя FA-50 - варианта учебно-боевого самолета Т-50 Golden Eagle совместной разработки KAI и Lockheed Martin. На момент заключения этот контракт стал крупнейшим единовременным соглашением о продаже на экспорт южнокорейского вооружения, и остается крупнейшим контрактом на поставку за рубеж самолетов серии Т-50. В стоимость контракта была включена подготовка иракского летного и наземного состава. В последующем KAI заключила также несколько контрактов на комплексную подлержку иракских самолетов на срок 25 лет, общей стоимостью 2 млрд долл.

По условиям контракта поставки самолетов T-50IQ ВВС Ирака должны быть начаты в апреле 2016 года и осуществлены в течении 12 месяцев к апрелю 2017 года. Первый самолет T-50IQ совершил первый полет на предприятии KAI в Санчхоне 13 июля 2015 года и первые пять самолетов были формально переданы ВВС Ирака в Санчхоне в декабре 2015 года. Фактически поставки значительно затянулись из-за возникших финансовых проблем иракской стороны и затягивания подгототовки иракского личного состава. Лишь в марте 2017 года в Ирак в Басру были доставлены первые шесть самолетов T-50IQ (бортовые номера с IQAF-5001 по IQAF-5006), ввод которых в строй ВВС Ирака затянулся до конца 2017 года. Вторая партия из шести самолетов T-50IQ была поставлена в июне 2018 года, еще шесть - в октябре 2018 года, а окончательно поставки всех 24 машин Ираку завершились только теперь.

Фактически в ВВС Ирака самолеты T-50IQ используются не только к самолеты повышенной подготовки и переходные для подготовки летного состава истребителей Lockheed Martin F-16C/D (F-16IQ), но и как легкие истребители и штурмовики.

Два последних полученных ВВС Ирака южнокорейских учебно-боевых самолета KAI T-50IQ (иракские бортовые номера IQAF-5023 и IQAF-5024) из 24 единиц, заказанных по контракту 2013 года. Аль-Сайба (Басра), 29.11.2019 (с) ВВС Ирака

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Южная Корея
Продукция
F-16
FA-50
ПАК ФА
Компании
KAI
Lockheed-Martin
Похожие новости
27.10.2015
США заблокировали продажу южнокорейских самолетов Т-50 в Узбекистан
18.02.2015
В Южной Корее стартовал «истребительный мегаконкурс»
04.02.2015
Битва «летающих парт»
15.12.2014
Главы Филиппин и Брунея лично осмотрят южнокорейский самолет FA-50
21.08.2013
ВВС Республики Корея получили первый легкий боевой самолет FA-50
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.12 16:32
  • 2
У российских подлодок нашли критические проблемы
  • 02.12 16:28
  • 1
Полеты в космос оказались безопаснее жизни в России
  • 02.12 16:26
  • 2
В Белоруссии захотели F-16 и раскритиковали "кушающие" доллары Су-30СМ
  • 02.12 16:06
  • 26
Магистраль из советского прошлого
  • 02.12 16:00
  • 45
"Армате" добавили целей
  • 02.12 15:41
  • 86
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 02.12 15:20
  • 4
Россия запустила ракету "Тополь" по цели в Казахстане
  • 02.12 14:23
  • 1
Старый "лебедь" с новыми перьями. На что способен ракетоносец Ту-160М
  • 02.12 14:16
  • 1
В Китае назвали "затаившуюся" ядерную державу
  • 02.12 14:11
  • 1
Новые бомбардировщики: Россия гонится за США
  • 02.12 13:24
  • 5
На Украине успешно испытали "уничтожителя" Крымского моста
  • 02.12 13:21
  • 2
Раскрыт секрет самого быстрого самолета в истории
  • 02.12 12:48
  • 2
В "Роскосмосе" объяснили разницу в зарплате Рогозина и главы NASA
  • 02.12 12:44
  • 2
Северное ПКБ закончило эскизное проектирование "Супер-Горшкова"
  • 02.12 12:34
  • 22
Нужны ли России новые авианосцы