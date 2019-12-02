Ирак завершил получение южнокорейских учебно-боевых самолетов Т-50IQ

Как сообщается, 29 ноября 2019 года ВВС Ирака получили последние два учебно-боевых самолета T-50IQ производства южнокорейской авиастроительной корпорации Korea Aerospace Industries (KAI), из 24 единиц, заказанных по контракту 2013 года. Самолеты имеют иракские бортовые номера IQAF-5023 и IQAF-5024. Все 24 полученных самолета (бортовые номера с IQAF-5001 по IQAF-5024) поступили на вооружение 204-й учебной эскадрильи ВВС Ирака на авиабазе Аль-Сайба близ Басры.

Один из двух последних полученных ВВС Ирака южнокорейских учебно-боевых самолетов KAI T-50IQ (бортовой номер IQAF-5023) из 24 единиц, заказанных по контракту 2013 года. Аль-Сайба (Басра), 29.11.2019 (с) ВВС Ирака

Южнокорейская корпорация Korea Aerospace Industries (KAI) подписала контракт стоимостью 1,1 млрд долл на поставку Ираку 24 учебно-боевых самолетов/легких истребителей T-50IQ 12 декабря 2013 года. Данный самолет является адаптированной под требования ВВС Ирака версией разработанного и выпускаемого KAI учебно-боевого самолета/легкого истребителя FA-50 - варианта учебно-боевого самолета Т-50 Golden Eagle совместной разработки KAI и Lockheed Martin. На момент заключения этот контракт стал крупнейшим единовременным соглашением о продаже на экспорт южнокорейского вооружения, и остается крупнейшим контрактом на поставку за рубеж самолетов серии Т-50. В стоимость контракта была включена подготовка иракского летного и наземного состава. В последующем KAI заключила также несколько контрактов на комплексную подлержку иракских самолетов на срок 25 лет, общей стоимостью 2 млрд долл.

По условиям контракта поставки самолетов T-50IQ ВВС Ирака должны быть начаты в апреле 2016 года и осуществлены в течении 12 месяцев к апрелю 2017 года. Первый самолет T-50IQ совершил первый полет на предприятии KAI в Санчхоне 13 июля 2015 года и первые пять самолетов были формально переданы ВВС Ирака в Санчхоне в декабре 2015 года. Фактически поставки значительно затянулись из-за возникших финансовых проблем иракской стороны и затягивания подгототовки иракского личного состава. Лишь в марте 2017 года в Ирак в Басру были доставлены первые шесть самолетов T-50IQ (бортовые номера с IQAF-5001 по IQAF-5006), ввод которых в строй ВВС Ирака затянулся до конца 2017 года. Вторая партия из шести самолетов T-50IQ была поставлена в июне 2018 года, еще шесть - в октябре 2018 года, а окончательно поставки всех 24 машин Ираку завершились только теперь.

Фактически в ВВС Ирака самолеты T-50IQ используются не только к самолеты повышенной подготовки и переходные для подготовки летного состава истребителей Lockheed Martin F-16C/D (F-16IQ), но и как легкие истребители и штурмовики.

Два последних полученных ВВС Ирака южнокорейских учебно-боевых самолета KAI T-50IQ (иракские бортовые номера IQAF-5023 и IQAF-5024) из 24 единиц, заказанных по контракту 2013 года. Аль-Сайба (Басра), 29.11.2019 (с) ВВС Ирака