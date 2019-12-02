В Венесуэлу поставлен наземный комплексный тренажер самолета Су-30МК2

Как сообщило АО "Рособоронэкспорт", 27 ноября 2019 года президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро на авиабазе имени лейтенанта Луиса дель Валье Гарсии ВВС Венесуэлы в городе Барселоне открыл комплексный тренажер самолета Су-30МК2, поставленный и смонтированный ПАО "Компания "Сухой" по ранее заключенному контракту АО "Рособоронэкспорт" (входит в Госкорпорацию "Ростех") с акционерной компанией военной промышленности Венесуэлы CAVIM.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро у комплексного тренажера истребителя Су-30МК2 ВВС Венесуэлы, поставленного и смонтированного ПАО "Компания "Сухой" по контракту АО "Рособоронэкспорт". Барселона (Венесуэла), 27.11.2019 (с) пресс-служба президента Венесуэлы / twitter.com/nicolasmaduro

На торжественной церемонии открытия тренажера присутствовали Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес, представители Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России и "Рособоронэкспорта".

Тренажер является современным техническим средством обучения российского производства. Венесуэльский персонал прошел всю необходимую подготовку по правилам эксплуатации оборудования и аппаратуры. Поставленные из России истребители Су-30МК2 являются ядром военно-воздушных сил Венесуэлы и гарантом безопасности воздушного пространства страны.

Комплексный тренажер самолета Су-30МК2 позволяет летчику в процессе обучения овладеть основными навыками пилотирования самолета, выработать качества воздушного бойца и приобрести опыт, необходимый для эффективного ведения боя в условиях, максимально приближенных к реальности, моделируя различные нестандартные ситуации, которые могут возникнуть в полете. Кроме того, его использование сокращает период летной подготовки пилотов и значительно экономит затраты на обучение.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро на церемонии открытия комплексного тренажера истребителя Су-30МК2 ВВС Венесуэлы, поставленного и смонтированного ПАО "Компания "Сухой" по контракту АО "Рособоронэкспорт". Барселона (Венесуэла), 27.11.2019 (с) пресс-служба президента Венесуэлы / twitter.com/nicolasmaduro