Ракетный корабль "Одинцово" готовится к испытаниям в Санкт-Петербурге

Москва. 30 ноября. ИНТЕРФАКС - Первый малый ракетный корабль (МРК) проекта 22800 "Одинцово", оснащенный комплексом "Панцирь-М" готовится к заводским ходовым испытаниям, сообщил официальный представитель ВМФ России Игорь Дыгало.

"Малый ракетный корабль "Одинцово" приступил к выполнению подготовительных мероприятий для выхода на заводские ходовые испытания. Экипаж корабля прошел подготовку в Объединенном учебном центре ВМФ России в Санкт-Петербурге и готов к эксплуатации новой техники и вооружения", - сказал Дыгало.

Он отметил, что после завершения докования на предприятии ЗАО "Канонерский судоремонтный завод", корабль приступит к заводским ходовым испытаниям, а затем и к государственным.

Как сообщил представитель ВМФ, в Санкт-Петербурге, на судостроительном заводе ОАО "Пелла" завершено строительство малого ракетного корабля проекта 22800 "Одинцово", входящего в сдаточную программу 2020 года и построенного для ВМФ России.

"Это первый корабль проекта 22800, оснащенный зенитным ракетно-артиллерийским комплексом "Панцирь-М". О подготовке корабля к испытаниям доложено Главнокомандующему ВМФ России Адмиралу Николаю Евменову на плановом рабочем совещании по вопросам надводного кораблестроения, которое состоялось в Адмиралтействе", - добавил Дыгало.