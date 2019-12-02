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Российская газета

Путин проведет серию совещаний по ВМФ

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Дмитрий Песков. Архивное фото
Дмитрий Песков. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Гунеев

В понедельник, 2 декабря, президент начнет серию совещаний по теме оборонно-промышленного комплекса. На этот раз они будут посвящены развитию флота.

Совещания пройдут в Сочи, подтвердил информагентствам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, что глава государства дважды в год проводит серию совещаний по ОПК. В мае он также лично выезжал на предприятия.

Кроме того, в понедельник Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин в режиме телемоста примут участие в церемонии начала поставок газа из России в КНР по "восточному маршруту", по газопроводу "Сила Сибири".


Кира Латухина (Нальчик)

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Персоны
Путин Владимир
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