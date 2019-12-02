Путин проведет серию совещаний по ВМФ

В понедельник, 2 декабря, президент начнет серию совещаний по теме оборонно-промышленного комплекса. На этот раз они будут посвящены развитию флота.

Совещания пройдут в Сочи, подтвердил информагентствам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, что глава государства дважды в год проводит серию совещаний по ОПК. В мае он также лично выезжал на предприятия.

Кроме того, в понедельник Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин в режиме телемоста примут участие в церемонии начала поставок газа из России в КНР по "восточному маршруту", по газопроводу "Сила Сибири".

Кира Латухина (Нальчик)