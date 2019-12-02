Берлинская стена и присутствие джи-ай помогают прибалтам крепить боевой дух

Запланированные Пентагоном на весну будущего года военные учения Defender-2020 в Прибалтике и Польше должны возыметь "сильный эффект сдерживания", заявила спикер парламента Латвии Инара Мурниеце 29 ноября в Риге на 38-й сессии Балтийской парламентской ассамблеи.

Об усилении военного присутствия США в регионе в обозримом будущем прибалты говорят как о решенном вопросе. Инара Мурниеце назвала этот факт весьма важным. "Укрепление безопасности – наш первый естественный приоритет. Мы уже сделали для этого очень многое: участвуем в совместных военных учениях, сообща представляем интересы Прибалтики в Евросоюзе и НАТО. Мы должны продолжать сотрудничество в борьбе с гибридными и иными угрозами".

В настоящее время, по мнению спикера, нелишне вспомнить об общей истории, поскольку нынешний год проходит под знаком 30-летия общей "борьбы за свободу" стран Балтийского региона. "Этой осенью мы возвращались на 30 лет назад, когда в Центральной и Восточной Европе происходили решающие демократические изменения, в том числе падение Берлинской стены". Благодаря этому "Латвия, Литва и Эстония стали странами с большим потенциалом развития, балтийский регион – один из наиболее интегрированных в целом", – подытожила Мурниеце.

Ранее в СМИ сообщалось о том, что планируемые к учениям Defender-2020 переброски военной техники в регион будут крупнейшими за 25 лет.

Герман Напольский, корреспондент "ВПК" (Рига)