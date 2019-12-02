Белорусский "эксперт" раскритиковал российский истребитель Су-30СМ

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В Белоруссии раскритиковали покупку российских истребителей Су-30СМ, две пары которых приземлились на аэродроме Барановичи в этом месяце с разницей в неделю и сам российский истребитель. Материал вышел в так называемой "независимой прессе" республики - газете "Свободные новости Плюс".

По убеждению автора статьи, российские истребители обойдутся Белоруссии в несколько раз дороже по сравнению с западными. Согласно подсчетам автора, стоимость истребителя плюс поддержание его эксплутационной "жизнедеятельности" значительно превысят те же показатели западной техники.

Автор пишет, что стоимость одного истребителя Су-30СМ для ВВС Белоруссии составляет 50 млн. долларов. Далее он считает стоимость поддержания технической исправности самолета в течении 30-35 лет, которая, "исходя из американского опыта", превышает закупочную цену в 2 - 2,5 раза. В ней он считает стоимость капитального и остальных ремонтов, модернизацию и т.д.

Основной же недостаток российских истребителей, пишет автор, это двигатели, в том числе АЛ-31ФП, которые традиционно уступают западным по не только по топливной эффективности, но и по межремонтному и назначенному ресурсу. По мнению автора, за 30 лет эксплуатации Су-30СМ придется поменять от 6 до 8 двигателей, тогда как американские F-16, стоящие на вооружении ВВС Польши, используют один двигатель за весь срок эксплуатации.

А теперь суммируем цену машин, поддержание их годности к эксплуатации и модернизацию. Получаем сумму от 185 до 210 миллионов долларов на каждую (!) машину в следующие 35 лет. А на эскадрилью в 12 самолетов, соответственно, от 2,22 миллиарда до 2,52 миллиарда долларов. Сумма не малая

- подводит итог автор "исследования".