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Военное обозрение

Белорусский "эксперт" раскритиковал российский истребитель Су-30СМ

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Источник изображения: topwar.ru

В Белоруссии раскритиковали покупку российских истребителей Су-30СМ, две пары которых приземлились на аэродроме Барановичи в этом месяце с разницей в неделю и сам российский истребитель. Материал вышел в так называемой "независимой прессе" республики - газете "Свободные новости Плюс".

По убеждению автора статьи, российские истребители обойдутся Белоруссии в несколько раз дороже по сравнению с западными. Согласно подсчетам автора, стоимость истребителя плюс поддержание его эксплутационной "жизнедеятельности" значительно превысят те же показатели западной техники.

Автор пишет, что стоимость одного истребителя Су-30СМ для ВВС Белоруссии составляет 50 млн. долларов. Далее он считает стоимость поддержания технической исправности самолета в течении 30-35 лет, которая, "исходя из американского опыта", превышает закупочную цену в 2 - 2,5 раза. В ней он считает стоимость капитального и остальных ремонтов, модернизацию и т.д.

Основной же недостаток российских истребителей, пишет автор, это двигатели, в том числе АЛ-31ФП, которые традиционно уступают западным по не только по топливной эффективности, но и по межремонтному и назначенному ресурсу. По мнению автора, за 30 лет эксплуатации Су-30СМ придется поменять от 6 до 8 двигателей, тогда как американские F-16, стоящие на вооружении ВВС Польши, используют один двигатель за весь срок эксплуатации.

А теперь суммируем цену машин, поддержание их годности к эксплуатации и модернизацию. Получаем сумму от 185 до 210 миллионов долларов на каждую (!) машину в следующие 35 лет. А на эскадрилью в 12 самолетов, соответственно, от 2,22 миллиарда до 2,52 миллиарда долларов. Сумма не малая

- подводит итог автор "исследования".

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Страны
Белоруссия
Польша
Россия
США
Продукция
F-16
АЛ-31Ф
АЛ-31ФП
Су-30
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Взгляд в будущее
3 комментария
№1
02.12.2019 07:59
Афтор не из польши?

Но они сами что-то не спешат расставаться с советскими МиГ - 29 и Су-22....
0
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№2
02.12.2019 09:15
Цитата, штурм сообщ. №1
Афтор не из польши?

Неа, иначе он бы знал, что поляки наелись с F-16 столько проблем, при том как раз с двигателями, что это уже мемом стало в их интернетах.
+2
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№3
02.12.2019 09:55
Так и не покупали бы. Сколько денег то сэкономили бы. И у на не было бы дискуссий продавать- не продавать. Не известно ещё на чьей стороне такие союзники через 30 лет будут.
+3
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