NASA разместило заявку на покупку двух мест на российских "Союзах"

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Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) намерено приобрести два места на российских пилотируемых кораблях "Союз" для полетов на Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщается на сайте госзакупок США.

Агентство намерено выкупить по одному месту на "Союзе МС-17" и "Союзе МС-18", планируемых к запуску осенью 2020 и весной 2021 года. Это должно обеспечить постоянное присутствие хотя бы одного американского астронавта на борту МКС до сентября 2021 года в случае срыва программы пилотируемых космических кораблей США.

Отмечается, что если закупка не будет произведена, то начиная с октября 2020 года американские астронавты больше не будут присутствовать на борту международной космической станции.

Данное намерение США озвучено на фоне появившейся информации, что Россия до сих пор не включила астронавтов США в экипажи пилотируемых космических кораблей "Союз" на осень 2020 и весну 2021 года. Последний полет зарубежного астронавта совместно с россиянами запланирован на весну 2020 года. Согласно утвержденным "Роскосмосом" спискам, осенью 2020 и весной 2021 года на МКС отправятся экипажи, целиком состоящие из российских космонавтов.

В конце октября этого года глава NASA Джим Брайденстайн направил письмо главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину с просьбой предоставить по одному месту в экипажах кораблей, старт которых запланирован на 2020-2021 года. Эта просьба связана с задержкой в программе американских пилотируемых кораблей.

В свою очередь вице-президент США Майкл Пенс заявил, что российские пилотируемые корабли "Союз" скоро будут совсем ненужными, так как США до марта 2020 года запустит астронавтов на собственных кораблях.