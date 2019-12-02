Космонавт Падалка рассказал о досуге на МКС

Экипаж Международной космической станции (МКС) имеет возможность смотреть новинки мирового кинематографа в числе первых. Об этом рассказал российский космонавт, рекордсмен мира по суммарной продолжительности нахождения на орбите Геннадий Падалка.

"У нас там огромная аудио- и фильмотека. Есть контракт с голливудскими компаниями — все новые фильмы в первую очередь идут на станцию", — сказал Падалка агентству городских новостей "Москва".

Также, по его словам, у космонавтов есть доступ к прямым трансляциям Олимпийских игр. Кроме того, работают интернет и телефон, поэтому можно в любой момент связаться с кем угодно. У каждого члена экипажа свой персональный компьютер, и он может попросить прислать ему нужный медиафайл.

На вопрос о том, когда космонавты отдыхают, Падалка ответил, что рабочая неделя у них пятидневная.

"Суббота, воскресенье, все праздники — это святое", — подчеркнул он. Кроме того, у работающих на МКС есть личное время каждый день между окончанием рабочего дня и отбоем.

1 ноября стало известно, что космонавты МКС попробуют испечь печенье прямо на станции в электропечи Zero G Oven, которая работает в условиях невесомости. Она способна разогреться до температуры в 177 градусов, что вдвое выше, чем у имеющихся на станции средств для разогрева пищи. Вероятно, печенье будет шоколадным, так как заготовка теста доставлена на борт еще летом. Выпечку, изготовленную на орбите, отправят на Землю для анализа.