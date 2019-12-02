Войти
Известия.ru

Космонавт Падалка рассказал о досуге на МКС

536
0
0
Источник изображения: Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Экипаж Международной космической станции (МКС) имеет возможность смотреть новинки мирового кинематографа в числе первых. Об этом рассказал российский космонавт, рекордсмен мира по суммарной продолжительности нахождения на орбите Геннадий Падалка.

"У нас там огромная аудио- и фильмотека. Есть контракт с голливудскими компаниями — все новые фильмы в первую очередь идут на станцию", — сказал Падалка агентству городских новостей "Москва".

Также, по его словам, у космонавтов есть доступ к прямым трансляциям Олимпийских игр. Кроме того, работают интернет и телефон, поэтому можно в любой момент связаться с кем угодно. У каждого члена экипажа свой персональный компьютер, и он может попросить прислать ему нужный медиафайл.

На вопрос о том, когда космонавты отдыхают, Падалка ответил, что рабочая неделя у них пятидневная.

"Суббота, воскресенье, все праздники — это святое", — подчеркнул он. Кроме того, у работающих на МКС есть личное время каждый день между окончанием рабочего дня и отбоем.

1 ноября стало известно, что космонавты МКС попробуют испечь печенье прямо на станции в электропечи Zero G Oven, которая работает в условиях невесомости. Она способна разогреться до температуры в 177 градусов, что вдвое выше, чем у имеющихся на станции средств для разогрева пищи. Вероятно, печенье будет шоколадным, так как заготовка теста доставлена на борт еще летом. Выпечку, изготовленную на орбите, отправят на Землю для анализа.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
ИТ
МКС
Похожие новости
07.08.2019
Заправка в космос: в России создают проект подзарядки спутников на орбите
21.02.2019
Aero India 2019: что Россия может предложить для ОПК Индии
25.11.2014
Спутник убийца или благодетель: что запустила Россия в космос?
11.07.2014
Первая послесоветская
30.10.2009
VI Международный аэрокосмический конгресс: на перепутье масштабных программ
08.10.2007
"Единая Россия" выходит на космический уровень
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.12 16:32
  • 2
У российских подлодок нашли критические проблемы
  • 02.12 16:28
  • 1
Полеты в космос оказались безопаснее жизни в России
  • 02.12 16:26
  • 2
В Белоруссии захотели F-16 и раскритиковали "кушающие" доллары Су-30СМ
  • 02.12 16:06
  • 26
Магистраль из советского прошлого
  • 02.12 16:00
  • 45
"Армате" добавили целей
  • 02.12 15:41
  • 86
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 02.12 15:20
  • 4
Россия запустила ракету "Тополь" по цели в Казахстане
  • 02.12 14:23
  • 1
Старый "лебедь" с новыми перьями. На что способен ракетоносец Ту-160М
  • 02.12 14:16
  • 1
В Китае назвали "затаившуюся" ядерную державу
  • 02.12 14:11
  • 1
Новые бомбардировщики: Россия гонится за США
  • 02.12 13:24
  • 5
На Украине успешно испытали "уничтожителя" Крымского моста
  • 02.12 13:21
  • 2
Раскрыт секрет самого быстрого самолета в истории
  • 02.12 12:48
  • 2
В "Роскосмосе" объяснили разницу в зарплате Рогозина и главы NASA
  • 02.12 12:44
  • 2
Северное ПКБ закончило эскизное проектирование "Супер-Горшкова"
  • 02.12 12:34
  • 22
Нужны ли России новые авианосцы