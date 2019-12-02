Чья армия лучше?

Вооружённые силы любой страны мира нуждаются в постоянной подпитке новобранцами, а потому их вербовка — одна и основных задач армии. Используя все передовые достижения средств массовой коммуникации, армейские "ловцы человечески душ" порой создают настоящие шедевры, которыми буквально завалены Youtube-каналы. Ниже лишь небольшая подборка рекламных роликов армий из различных уголков планеты, которые показались нам интересными.

Короткий, но красивый итальянский ролик, выпущенный к 4 ноября — национальному дню вооружённых сил Италии.

Вооружённые силы Швеции несколько лет назад сняли интересную серию роликов, которая сообщает, что армия — это не звёздные войны и не сборище суперменов-одиночек, а коллектив для рутинной работы. "Добро пожаловать в нашу реальность!"

Бравые ирландские парни призывают "присоединиться к их команде", которая куда-то очень целенаправленно движется и что-то обстреливает холостыми патронами — возможно, бар, в который их не пустили накануне вон те, другие, чисто одетые ирландские парни?

Канадский рекрутский ролик призывает "решиться стать неординарным" и бесплатно освоить более 100 профессий и специальностей, которые могут пригодиться в будущей гражданской жизни — дайвера, повара или связиста.

Один из роликов Вооружённых сил Российской Федерации предлагает преобразиться и расширить границы и пределы, заполучить боль и шрамы, а также утверждает, что каждый сам себе враг. В общем-то, с этой аксиомой трудно спорить.

Может быть, кто-то сумеет рассказать, о чём речь в этом ролике армии Южной Кореи?

"Армия. Будь лучшим". Ролик вооружённых сил Великобритании, посвящённый подготовке резервистов, сообщает, что квалифицированный сантехник, сертифицированный электрик, обученный шеф-повар, лицензированный водитель большегрузного автомобиля и прочие специалисты могут найти себя как минимум ещё в одной профессии, связанной с армией.

Рекламный ролик французского спецназа — 1-го парашютного полка морской пехоты (1er RPIMa) — не блещет оригинальностью, но честно предупреждает: вот красивые серебристые крылышки, вот пот и грязища, через которые их можно заработать.

Армия, флот и прочие силовые структуры США на рекламу традиционно не скупятся, и впору делать многочасовые подборки только и американских роликов. Ограничимся одним, который с пафосом, но довольно убедительно сообщает, что служба в армии — это ключ, пароль, паспорт, пара крыльев и что угодно ещё. Одним словом, как раньше говорилось в СССР — путёвка в жизнь.

Израильские военные воюют едва ли не больше всех в мире, и ролики у них тоже хорошие.

Очень неплохо сделан рекрутский ролик сухопутных войск армии Украины, который отдаёт дань уважения одному из главных предметов снаряжения пехотинца, ну и… не обещает лёгкой жизни новобранцу.

Понять, о чём говорится в китайском ролике, дано далеко не каждому, но видеоряд вполне традиционный и безусловный — от тайги до японских морей китайская армия всех сильней. Видимо, и бодрый китайский рэп о том же.

Прекрасный ролик сняла армия Норвегии. Авторы не стали показывать саму армию, а решили продемонстрировать то, за что должен сражаться норвежский солдат — кажется, получилось довольно убедительно. А какой ролик больше других понравился лично Вам? Возможно, есть свои варианты? Пишите в комментариях.