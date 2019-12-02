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WarSpot

Enforcer полетит

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В Европе создали новую "бюджетную" ракету класса "воздух-поверхность". Вчера, 28 ноября, портал janes.com сообщил о том, что немецкое подразделение компании MBDA представило модификацию ракеты Enforcer для воздушного базирования.

В базовом варианте Enforcer представляет собой лёгкий пехотный ракетный комплекс. Ракета с пусковым контейнером весит менее 7 кг и запускается с плеча. Новая её модификация получила название Enforcer Air и предназначена для оснащения вертолётов и беспилотников.

Ракета Enforcer

Источник изображения: janes.com

"Enforcer Air является младшим братом ракеты Brimstone как с точки зрения размеров, так и стоимости. Сейчас MBDA ищет заинтересованного клиента, чтобы интегрировать новую ракету на требуемые платформы", — рассказал руководитель MBDA Deutschland Гидо Брендлер.

Ранее компания MBDA уже презентовала концепт беспилотника Spectre, который может вооружаться двумя ракетами Enforcer.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Продукция
AGM-114
Компании
Leonardo
MBDA
Проекты
БПЛА
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