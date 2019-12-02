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Военное обозрение

СМИ: Чехия находится "под ударом" разведок России и Китая

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Источник изображения: Pixabay

Чешская разведывательная служба (BIS) в своем ежегодном отчете, напомнила об угрозах со стороны китайской и российской разведок, пытающихся ослабить государственные институты Праги и повлиять на местных политиков, чтобы те действовали в интересах иностранных держав, пишет Prague Morning.

Деятельность иностранных разведывательных служб сосредоточена на проникновении в различные области на территории Чешской Республики. Методы, используемые Китаем и Россией, различаются из-за географических и исторических факторов.

В докладе говорится, что РФ применят нетрадиционные (гибридные) разведывательные операции против тех, кого она считает своими врагами, что представляет гораздо большую угрозу для Чехии, чем обычный шпионаж. Некоторые местные активисты, полагают спецслужбы, уже вольно или невольно работают на Москву.

Основная цель русских состоит в том, чтобы манипулировать процессами принятия решений и лицами, ответственными за это

– приводится отрывок из отчета.

Внимание в документе уделено и китайской деятельности, в рамках которой различными способами, включая и социальную сеть LinkedIn, устанавливаются контакты с гражданами Чехии, многие из которых потом приглашаются в КНР для участия в разного рода тренингах и семинарах.

А вот о том, как обстоят в Чехии дела с "атаками" американской разведки, издание предпочитает умолчать.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Чехия
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