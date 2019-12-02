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Известия.ru

Угрозы безопасности России обсудили в Академии Генштаба ВС РФ

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Академия Генштаба ВС РФ
Академия Генштаба ВС РФ.
Источник изображения: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Круглый стол "Россия в изменяющемся мире: вызовы, опасности, угрозы и противодействие им" состоялся в пятницу, 28 ноября, в Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России.

Целью его проведения была оценка существующих вызовов и угроз национальной безопасности России для выработки комплекса мер противодействия.

В мероприятии приняли участие представители органов государственной власти, военного управления, академий наук, общественных организаций, ведущих высших учебных заведений и научно-исследовательских учреждений страны, сообщает телеканал "Звезда".

По итогам круглого стола было принято решение сделать его постоянной действующей площадкой для обсуждения актуальных мер обеспечения национальной безопасности.

28 ноября президент России Владимир Путин призвал страны, входящие в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ), к наращиванию миротворческого потенциала и поддержанию высокой готовности соответствующих сил.

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