Ручные пушки: крупнокалиберные автоматы и винтовки РФ оценили в США

В США до достоинству оценили российские винтовки и автоматы крупного калибра, созданные по схеме булл-пап. Подобная компоновка предусматривает вынос спускового крючка перед магазином и ударным механизмом, что позволяет сократить общую длину оружия при сохранении длины ствола.

Заокеанские СМИ такое оружие даже называют "винтовками-монстрами". The National Interest подчеркивает, что оно подходит для ближнего городского боя. Издание отмечает, что массивные патроны СЦ-130 калибра 12,7х55 мм для таких российских винтовок и автоматов сопоставимы с боеприпасами .50 BMG, предназначенными для пулемета M2 Browning.

При этом конструкция СЦ-130 такова, что пуля не разгоняется очень сильно. Это дозвуковые патроны, стрельба которыми производит гораздо меньше шума, особенно при использовании глушителя. Мощная пуля наносит очень сильный удар, но без излишнего проникающего эффекта. В городских условиях это позволяет снизить риск непреднамеренного ущерба при пробивании пулей стены, машины или другого препятствия. Впрочем, как говорится в материале, имеются различные варианты боеприпаса, в том числе и бронебойный.

Патроны СЦ-130 используются в крупнокалиберном штурмовом автомате АШ-12 (ШАК-12), оптимизированном для ближнего городского боя в ограниченном пространстве. Его компактный дизайн дает преимущество в быстроте движения и маневренности. Автомат имеет полуавтоматический и автоматический режимы стрельбы. Эффективная дальность составляет около 300 метров, что вполне достаточно для боя в плотной городской застройке. Автомат может быть оснащен глушителем. Также упоминается двойной или дуплексный боеприпас к нему, представляющий из себя патрон, в котором две пули, уложены одна поверх другой.

Крупнокалиберная снайперская винтовка "Выхлоп", фигурирующая в публикации под обозначением ВКС, также выполнена по схеме булл-пап и использует боеприпасы СЦ-130. Ее эффективная дальность вдвое больше, чем у ШАК-12 - до 600 метров. Из оснащения отмечается наличие большого глушителя почти на всю длину ствола, как у "Винтореза" или "Вала".

The National Interest пишет, что укороченная длина, сниженный уровень шума и большая мощь могут оказаться идеальным выбором для стрелкового оружия, используемого в городском бою.

Руслан Мельников