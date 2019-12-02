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Известия.ru

Россия будет осваивать Луну в независимом темпе

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Владимир Сергеев

Руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Владимир Устименко заявил, что Россия продолжит реализовывать освоение Луны в рамках национальных программ, но при этом не станет участвовать в ажиотаже, навязываемом извне. Его слова приводит Объединенная ракетно-космическая корпорация.

"Лунные программы у нас есть и будут, но не в том ажиотаже и ритме, которые нам пытаются навязать другие страны", — сообщил Устименко.

Он добавил, что в следующем году "Роскосмос" совместно с Европейским космическим агентством запустит аппарат ExoMars для исследования марсианской поверхности.

21 октября в NASA отметили важность участия всех стран в программе по освоению Луны — США призвали международных партнеров к участию в своей программе "Артемида".

Новая лунная программа NASA под названием "Артемида" предусматривает три полета к Луне и высадку на естественном спутнике Земли к 2024 году.

В мае глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что Россия планирует пилотируемый полет к Луне с высадкой на ее поверхность в 2030 году. В случае успешной реализации планов примерно через 10 лет РФ развернет на земном спутнике модули для жизни и работы космонавтов.

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Страны
Россия
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Рогозин Дмитрий
Проекты
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Марс
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