Полет "Нептуна": на Украине испытали "страшную для россиян" ракету

Украина завершила летные испытания крылатой ракеты "Нептун"

Очередной этап испытаний крылатой ракеты "Нептун" завершили на Украине, заявили в КБ "Луч". Впервые снаряд пролетел по заданному маршруту более 250 км. На следующем этапе испытаний будут отрабатываться боевые характеристики украинской ракеты. Ранее в Киеве заявили, что эта ракета "заставит россиян нервничать", поскольку она способна долететь до Севастополя.

На Украине успешно завершился очередной этап летных испытаний крылатой ракеты "Нептун". Об этом сообщает портал Defense Express со ссылкой на генерального конструктора киевского КБ "Луч" Олега Коростелева.

"Сегодня была завершена разработка летательного аппарата с заданными характеристиками", - подчеркнул он.

По словам украинского ракетчика, впервые "Нептун" совершил полет по заданному маршруту и высоте, преодолев более 250 километров. Следующий этап испытаний - отработка боевых характеристик ракеты.

Бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов ранее заявил в разговоре с изданием LB.ua, что крылатые ракеты "Нептун", созданные украинскими конструкторами, могут "в считанные минуты разнести" мост через Керченский пролив. Кроме того, бывший врио главы Украины подчеркнул, что ракеты могут уничтожить военные корабли ВМФ России "любого класса в портах Черного и Азовского моря".

"Нептун" - дозвуковая маловысотная противокорабельная ракета (ПКР), предназначенная для уничтожения судов водоизмещением до 5 тыс. тонн и наземных целей. Разработана конструкторским бюро "Луч". Серийным выпуском ракет этого типа будет заниматься государственное предприятие "ВИЗАР".

Ракета комплектуется турбореактивным двигателем МС-400, который представляет собой дальнейшее развитие двигательной установки ТРДД-50, используемой на советской противокорабельной ракете Х-35.

"Нептун" может запускаться с кораблей, авиации и наземных пусковых установок. Предельная дальность его стрельбы - 300 км, масса осколочно-фугасной боевой части - 150 кг, маршевая скорость полета - 0,8-0,85 чисел Маха. Ракеты типа Х-35 и их аналоги, коими как раз являются "Нептуны", не обладают экстраординарными техническими характеристиками и не способны атаковать корабль или отряд боевых кораблей с современными средствами ПВО.

Стоит отметить, что оборона Крымского моста выстроена по системе A2/AD (anti access/area denial). То есть, вокруг объекта охраняются суша, море и воздух - дежурство несут зенитно-ракетные комплексы "Панцирь", "Тор", "Бук-М2" и новейшие ЗРК С-400 "Триумф".

В начале октября прошлого года украинский военный эксперт Валентин Бадрак заявил, что оборонная промышленность Украины создает ракеты, которые способны "достать до Москвы". Украина находится в состоянии конфликта с Россией, убежден он, и из-за этого "в стране произошел серьезный всплеск развития военных технологий - инженеры способны произвести больше, чем вооруженные силы Украины могут взять на вооружение".

Бадрак добавил, что новые дальнобойные ракеты могут "поменять риторику переговоров", ведь Киев, "вооружившись сотней-двумя таких ракет", сможет диктовать Москве свои условия. Кроме того, благодаря силе оружия с радиусом поражения в 1,5 тыс. км Украина "сможет отстаивать свою позицию" в области интеграции в НАТО и Евросоюз.

Фактически, ракета "Нептун" - лишь модернизация российского противокорабельного комплекса Х-35, созданного еще в советское время как "наш ответ" американской противокорабельной ракете "Гарпун", создание которой велось в конце шестидесятых и начале семидесятых годов.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк рассказал о состоянии украинского военно-промышленного комплекса (ВПК) - по его словам, украинская оборонная индустрия находится в упадке.

"Из-за того, что в ВПК, оборонке были четко закрепленные частные интересы чиновников, сектор разваливался", - подчеркнул чиновник.

Он добавил, что в этой сфере не было достаточного уровня конкуренции, а финансирование не приводило к развитию.

Между тем, осенью прошлого года стало известно, что в 2019 году Украина выделяет более $7 млрд на оборонные расходы - сумму, превышающую 5% ВВП страны. Военные расходы Киева растут с каждым годом, при этом "оборонка" - одна из самых коррумпированных областей в стране. Данные средства должны пойти на разработку и закупку современного высокоточного ракетного вооружения, военной техники и на улучшение возможностей авиации Вооруженных сил Украины (ВСУ). Причем 5% ВВП на военные нужды - это показатель, значительно превышающий аналогичный у стран Запада. Впрочем, и ВВП Украины гораздо ниже, чем у партнеров Киева в Европе и за океаном.

Иван Апулеев