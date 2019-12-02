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Военно-промышленный курьер

"Адмирал Владимирский" уходит в кругосветку

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Источник изображения: vpk-news.ru

Океанографическое исследовательское судно Балтийского флота завершает подготовку к дальнему походу. В начале декабря оно отправится в кругосветное плавание.

Следуя по маршруту, "Адмирал Владимирский" побывает в общей сложности в трех океанах, дважды пересечет экватор. За время похода он совершит заходы во многие иностранные порты, среди которых Лиссабон, Рио-де-Жанейро, Монтевидео, Мессина, Лимасол. Запланирован большой объем гидрографических и гидрометеорологических работ, в том числе в районе Антарктиды.

Перед походом судно прошло ремонт на Кронштадтском морском заводе, сообщил "Военно-промышленному курьеру" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов. Был проведен значительный объем работ, который включал в себя модернизацию ряда механизмов и узлов.

Владислав Ржевский, корреспондент "ВПК" (Калининград)

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