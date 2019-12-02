Падение сбитого хуситами саудовского AH-64 Apache сняли на видео

В районе границы Саудовской Аравии и Йемена хуситами сбит вертолет AH-64, принадлежавший вооруженным силам Королевства. Как сообщает ливанское издание Al-Ahed, для уничтожения Apache была применена ракета класса "земля-воздух", созданная с использованием новых технологий.

Video of Yemen’s Air Defenses shooting down Saudi Apache off Asir, in which pilots were killed pic.twitter.com/zXczaHhmDp — Al-Ahed English (@ali_rnews) November 29, 2019

Находившийся на борту экипаж, состоящий из двух человек, погиб, а вертолет полностью сгорел.

В Twitter обнародовано видео, запечатлевшее гибель машины, летящей над горной местностью. Видно, что Apache уже горит, поначалу за ним тянется белый шлейф. Через какое-то время дым становится черным, и вертолет почти вертикально устремляется к земле.

На вооружении военно-воздушных сил Саудовской Аравии находилось 35 AH-64D и AH-64E. Эта техника оказывает огневую поддержку действующим против хуситов подразделениям.

Всего с 2015 года ВВС Королевства потеряли уже шесть "шестьдесят четвертых", при этом четыре из них были поражены огнем с земли, а два потерпели крушение по техническим причинам. В результате инцидентов никому из находившихся на борту вертолетов членов экипажей не удалось выжить.

Алексей Брусилов