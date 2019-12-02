Войти
Российская газета

Падение сбитого хуситами саудовского AH-64 Apache сняли на видео

446
0
+2
Источник изображения: rg.ru

В районе границы Саудовской Аравии и Йемена хуситами сбит вертолет AH-64, принадлежавший вооруженным силам Королевства. Как сообщает ливанское издание Al-Ahed, для уничтожения Apache была применена ракета класса "земля-воздух", созданная с использованием новых технологий.

Находившийся на борту экипаж, состоящий из двух человек, погиб, а вертолет полностью сгорел.

В Twitter обнародовано видео, запечатлевшее гибель машины, летящей над горной местностью. Видно, что Apache уже горит, поначалу за ним тянется белый шлейф. Через какое-то время дым становится черным, и вертолет почти вертикально устремляется к земле.

На вооружении военно-воздушных сил Саудовской Аравии находилось 35 AH-64D и AH-64E. Эта техника оказывает огневую поддержку действующим против хуситов подразделениям.

Всего с 2015 года ВВС Королевства потеряли уже шесть "шестьдесят четвертых", при этом четыре из них были поражены огнем с земли, а два потерпели крушение по техническим причинам. В результате инцидентов никому из находившихся на борту вертолетов членов экипажей не удалось выжить.


Алексей Брусилов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Йемен
Ливан
Саудовская Аравия
Продукция
AH-64
Похожие новости
02.12.2019
Американский военный вертолет сбили старой советской ракетой
02.12.2019
Появилось видео атаки ЗРК "Оса" на американский вертолет Apache
17.07.2017
Даже муха не пролетит
18.02.2014
Саудовская Аравия готовится к большой войне
11.10.2010
Как продажа вооружений влияет на Ближний Восток ("Christian Science Monitor", США)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.12 16:44
  • 6
На Украине успешно испытали "уничтожителя" Крымского моста
  • 02.12 16:32
  • 2
У российских подлодок нашли критические проблемы
  • 02.12 16:28
  • 1
Полеты в космос оказались безопаснее жизни в России
  • 02.12 16:26
  • 2
В Белоруссии захотели F-16 и раскритиковали "кушающие" доллары Су-30СМ
  • 02.12 16:06
  • 26
Магистраль из советского прошлого
  • 02.12 16:00
  • 45
"Армате" добавили целей
  • 02.12 15:41
  • 86
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 02.12 15:20
  • 4
Россия запустила ракету "Тополь" по цели в Казахстане
  • 02.12 14:23
  • 1
Старый "лебедь" с новыми перьями. На что способен ракетоносец Ту-160М
  • 02.12 14:16
  • 1
В Китае назвали "затаившуюся" ядерную державу
  • 02.12 14:11
  • 1
Новые бомбардировщики: Россия гонится за США
  • 02.12 13:21
  • 2
Раскрыт секрет самого быстрого самолета в истории
  • 02.12 12:48
  • 2
В "Роскосмосе" объяснили разницу в зарплате Рогозина и главы NASA
  • 02.12 12:44
  • 2
Северное ПКБ закончило эскизное проектирование "Супер-Горшкова"
  • 02.12 12:34
  • 22
Нужны ли России новые авианосцы