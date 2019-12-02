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Российская газета

Пять самых грозных российских самолетов назвали в США

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Источник изображения: rg.ru

Американское издание The National Interest составило список самых опасных российских самолетов. Акцент сделали на том, что на сегодняшний день основой ВВС многих стран остаются советские и российские самолеты или их производные, и в ближайшие десятилетия это вряд ли изменится.


Первым в списке стоит сверхзвуковой тяжелый истребитель Су-27, который начался эксплуатироваться СССР с 1985 года. Он опережает американские F-16 и F/A-18 по скоростным показателям, развивая до 2525 км/час против 2200 км/час и 1900 км/час соответственно. Среди государств, активно эксплуатирующих Су-27 и его модификации - Индия, Китай, Индонезия, Вьетнам, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Украина и другие.

Далее следует МиГ-29, советский многоцелевой истребитель четвертого поколения, эксплуатируемый с 1983 года. По сравнению с Су-27, как пишет издание, его главным преимуществом является маневренность, по этому показателю он превосходит американский F-16. Кроме российских ВКС, истребитель стоит на вооружении ряда бывших советских республик, Индии, Северной Кореи, Кубы, Ирана и других.

Сверхманевренный истребитель Су-35 - третий в списке - может развивать скорость до 2390 км/час. Однако улучшенный по сравнению с Су-27 боевой радиус - свыше 1600 км - компенсирует незначительное снижение скоростных показателей. Издание пишет, что Россия пока фактически является единственным эксплуатантом этого истребителя, другие государства активно интересуются возможностью его покупки.

Четвертым в списке числится многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57, который должен встать на замену Су-27.

Издание называет его "прямым ответом" на американские F-22 и F-35. "Некоторые представители Минобороны США полагают, что новый истребитель Сухого более маневрен, чем F-35", - пишет автор публикации.

В обозримом будущем российские ВКС будут единственным эксплуатантом самолета, полагает он.

Замыкает список сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160.

The National Interest пишет, что "Ту-160 невероятно быстр для стратегического бомбардировщика, развивая максимальную скорость 2220 км/час, это намного превосходит американские стратегические бомбардировщики, такие как B-1B Lancer и B-52". Также Ту-160 имеет "впечатляющий боевой радиус в 7300 км".

Сейчас он состоит на вооружении российских ВКС.


Майя Бирюкова

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