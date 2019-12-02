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Российская газета

"Адмирал Касатонов" успешно выполнил испытательный пуск ракет

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Источник изображения: Пресс-служба "Северной верфи"

Находящийся в Северном море фрегат "Адмирал Касатонов" успешно выполнил пуски крылатых ракет "Оникс" и "Калибр". Боевые стрельбы прошли в рамках ходовых испытаний корабля проекта 22350.

Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, крылатые ракеты успешно поразили цели в акватории морских полигонов.

Отметим, что сторожевой корабль "Адмирал Касатонов", построенный на судостроительном предприятии в Санкт-Петербурге, предназначен для уничтожения надводных кораблей, подводных лодок и наземных целей. Основу вооружения составляют крылатые ракеты: 16 "Калибров" и "Ониксов". Еще 32 ракеты зенитного комплекса "Редут" и скорострельные автоматы "Палаш" прикрывают фрегат от атак с воздуха. Противолодочное вооружение представлено торпедами и противоторпедами комплекса "Пакет-НК". Предусмотрено базирование в палубном ангаре многоцелевого вертолета Ка-27.

Кстати

Фрегат проекта 22350 назван в честь адмирала флота, Героя Советского Союза Владимира Касатонова. Сын полного Георгиевского кавалера связал свою судьбу с военным флотом в 1927 году. До 1939 года прошел путь от штурмана до командира дивизиона подводных лодок Тихоокеанского флота. Во время Великой Отечественной войны служил начштаба отдельного дивизиона подводных лодок Балтийского флота и в Главном морском штабе. После войны внес в большой вклад в испытания новых кораблей и изучение условий действий ВМФ в Арктике. Скончался 9 июня 1989 года в Москве.


Николай Грищенко

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Страны
Россия
Продукция
Ка-27
П-800 Оникс
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Минoбороны РФ
Проекты
22350
Арктика
БФ
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