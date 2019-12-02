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Военное обозрение

Зеленский окончательно лишил украинскую армию прапорщиков и старшин

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Источник изображения: topwar.ru

Украина окончательно распрощалась с прапорщиками. Новый закон, предусматривающий реформу воинских званий, подписан президентом страны Владимиром Зеленским. Об этом говорится на сайте главы украинского государства.

На Украине вступает в силу закон, отменяющий в вооруженных силах звания и названия воинских подразделений по образцу советской армии и вводящий систему званий по образцу армий НАТО. Согласно подписанному Зеленским закону, в вооруженных силах Украины упраздняются воинские звания прапорщика, мичмана, старшего прапорщика и старшины. Вместо них установлены звания штаб-старшина, мастер-старшина, старший мастер-старшина и главный мастер-старшина.

Также с этого дня в ВСУ больше не будет "полков", которые все переименованы в бригады.

Данный закон был одобрен украинской Верховной Радой в середине октября этого года в рамках принятой в 2015 году военной доктрины Украины, где предписывается к 2020 году обеспечить "полную совместимость" ВСУ с армиями стран НАТО.

В ближайшее время на подпись Зеленскому должен поступить второй закон о реформе воинских званий ВСУ, касающийся генералитета. Согласно ему отменяются существующие звания генерал армии и генерал-полковник. Вместо генерал-полковника вводится звание "генерал", оно же становится самым старшим воинским званием в ВСУ. Также вводятся воинские звания бригадного генерала и командор-адмирала, которых ранее в вооруженных силах Украины не было.

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Страны
Украина
Проекты
2020-й год
NATO
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1 комментарий
№1
02.12.2019 09:36
атаман, гетман, писарь, кантарей, сотник, десятник и т.д. смотрелось бы  самобытнее, по-туземному.
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